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Соратницу Зеленского исключили из фракции за принципиальную позицию

Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер обвинила власти Украины в стремлении поставить страну на колени перед Россией. Политик подчеркнула, что за эту точку зрения ее исключили из парламентской фракции партии "Слуга народа".

Буймистер рассказала своим читателям на "Фейсбук", что ее взгляды всегда расходились с официальной позицией партии, лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский. Однако соратницу главы государства лишили места во фракции, как только она заговорила о потенциальном контракте Незалежной с "Газпромом".

По версии парламентария, договор Киева с российской газовой компанией поставит государство на колени перед Москвой. Депутат отметила, что однопартийцы могли испугаться ее желания рассказать Зеленскому об ошибках властей. Буймистер также не исключила, что партия президента стремится узурпировать власть на Украине.

В то же время политик подчеркнула, что ее исключение из фракции "Слуги народа" может быть попыткой украинских властей подыграть России. Так или иначе, даже в условиях энергетического кризиса в ее стране Буймистер выступает против того, чтобы Киев заключал контракт с "Газпромом".