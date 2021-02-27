Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, как президент России сорвал все планы Запада относительно Украины. Незалежную со всеми долгами и проблемами хотели сделать обременением РФ, но не сложилось - Москва не купилась на эту уловку.

Американские власти еще в 2014-м задумали "повесить" проблемы Украины как обременение на Москву. По словам политолога Ростислава Ищенко, западные стратеги рассчитывали, что семь лет назад РФ захватит украинскую территорию и под таким предлогом на Россию можно будет повесить всё.

В том числе заставить РФ платить по долгам Незалежной, при этом обложив Москву со всех сторон санкциями.

По сути, основной задачей США на Украине было "повесить на Россию огромное обременение", поясняет Ищенко.

И эти грандиозные задумки оказались разрушены до основания. Планы Запада публично разоблачил президент РФ Владимир Путин.

Политолог напомнил, как российский лидер совсем недавно сказал, обращаясь к западной аудитории: "Вы хотели заставить нас финансировать ваши провалы на Украине".

Эти слова относились к ситуации с газопроводом "Северный поток - 2". США отчаянно давят на Европу под предлогом заботы об Украины и пытаются остановить этот проект. При этом американские стратеги по-прежнему надеются, что именно через украинскую карту им удастся-таки надавить на Москву. Хотя очевидно, что эти надежды тщетны.

"Всем понятно, что с Украиной что-то придётся делать. Но никто не понимает, как сделать это без серьёзного ущерба для себя. И все пытаются возложить почётную миссию ликвидации Украины со списанием всех её долгов на кого-то другого. Американцы в это дело влезли - пусть этим и занимаются. Если им не нравится, пусть подряжают европейцев. Но они пытаются подрядить к этому делу нас. Думаю, что ничего у них не выйдет", - заявил Ищенко на YouTube-канале "Радио Аврора".