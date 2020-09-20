Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо • 205 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Пятаков Добыча урановой руды. Архивное фото На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в ближайшее время ликвидирован. "Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении изготовления сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", — заявила она в ходе визита на Восточный горно-обогатительный комбинат (Восточный ГОК). Восточный ГОК — принадлежащий государству горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ольга Буславец — креатура Рината Ахметова, которую не смогли сделать министром энергетики (не нашли достаточное количество голосов в Верховной раде) и поэтому решением другой его креатуры, премьер-министра Дениса Шмыгаля, назначили временно исполняющей обязанности министра. Государственный концерн "Ядерное топливо" включает в себя Восточный ГОК, государственное предприятие "Смолы" и Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии. Он владеет десятью процентами акций АО "Международный центр по обогащению урана" в Ангарске, 50% плюс одна акция АО "Завод по производству ядерного топлива" и 49% ООО "Научный парк "Химические технологии". Но главное — в 2020 году согласно планам концерн уже должен был самостоятельно изготавливать на упомянутом выше заводе по производству ядерного топлива, 50% минус одна акция которого принадлежит российскому АО "ТВЭЛ", сборки ядерного топлива. Но по факту благодаря Майдану завод так и не начал строиться, он существует только на бумаге, а в его штате числится два человека. Украинские чиновники после 2014 года неоднократно объявляли о грядущем строительстве завода с участием "западных партнеров", но по факту это всегда оказывалось враньем и блефом. Рассорившись с Россией, Украина лишилась возможности самостоятельно производить ядерное топливо и ликвидацией концерна "Ядерное топливо" закрепляет этот факт юридически. Концерн "Ядерное топливо" был создан распоряжением кабинета министров Украины еще в апреле 2008 года. Тогда предполагалось, что в состав концерна, кроме упомянутых выше двух заводов и института, войдут Днепровский завод прецизионных труб и находившееся тогда на санации госпредприятие "Цирконий" — санацию планировалось закончить до конца года. В итоге Днепропетровский завод прецизионных труб в сентябре 2014 года стал собственностью ООО "Торговый дом "Волгоградский металлургический завод "Красный октябрь", принадлежащего одноименному российскому предприятию. А "Цирконий" продолжали "оздоравливать" аж до нынешнего года, когда было принято судебное решение о его банкротстве и открыта ликвидационная процедура. Создавался концерн с целью освоить самостоятельный выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР-1000 по технологиям российского АО "ТВЭЛ". Осенью 2010-го было принято решение о создании совместного предприятия "Ядерного топлива" и ТВЭЛ с долями сторон 50 на 50 для производства сборок. Стороны тогда же предварительно договорились о том, что завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2012 году, если Украина в сжатые сроки выберет и утвердит площадку для размещения предприятия и разработает технико-экономическое обоснование его деятельности. В тот же период ТВЭЛ подтвердил намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года плюс еще и пообещал частично профинансировать проект. Оговаривалось, что продукция может поставляться не только на украинские АЭС, но и в третьи страны. Буквально сразу же на Украине было создано юридическое лицо — АО "Завод по производству ядерного топлива", при этом украинская сторона все же сумела отхватить 50% плюс одну акцию, вопреки ранее озвученному паритету. Одновременно Украине за символическую сумму в 2,6 миллиона рублей были переданы десять процентов акций АО "Международный центр по обогащению урана", ранее созданного Россией при участии Казахстана. Далее украинская сторона затянула процесс выбора места и подготовки документов. Наконец, к лету 2013 года стороны урегулировали все юридические нюансы и планировали в ближайшее время приступить к подготовительным работам строительства самого завода, ввод в действие первой очереди которого отложился до 2015 года. Впрочем, сроки передачи всех технологий и полноценного функционирования завода с 2020 года переносить тогда никто не планировал. Но Украина в 2013 году так и не нашла 42 миллиона долларов, которые следовало внести в уставный фонд, а без этого строительство начаться не могло. Завод продолжил существовать только на бумаге. Кстати, как и упомянутый выше ООО "Научный парк "Химические технологии". А зимой 2013-2014 годов случилось известно что. И реализация проекта по инициативе украинской стороны была просто прекращена. Вскоре с официального сайта концерна "Ядерное топливо" исчезло даже упоминание о каком-либо сотрудничестве с Россией. Там теперь упоминаются Казахстан, Армения, КНР, ФРГ, Франция, но только не Россия. Начиная с 2015 года концерн и государственная компания "Энергоатом" начали традиционные для нынешней Украины "танцы с бубнами", подписывая некие меморандумы и соглашения с самыми разными участниками — казахстанскими, французскими, канадскими и тому подобными. Что уж говорить об американской компании Westinghouse, к закупке топлива у которой Украина вернулась сразу же после прихода майданной власти в 2014 году. В 2016-2019 годах министр энергетики Украины Игорь Насалик неоднократно заявлял, что именно американцы предоставят технологии и построят завод на Украине. Каждое такое заявления Westinghouse опровергала. В итоге к 2020 году Украина оказалась у классического разбитого корыта. Она не имеет завода по производству тепловыделяющих сборок и даже малейших перспектив его строительства в будущем. В ближайшие десять-двенадцать лет большая часть украинских блоков АЭС будет выводиться из эксплуатации даже с учетом ее продления. Перспективы строительства замещающих мощностей туманны: во-первых, у Украины на это нет денег, во-вторых, на Украине уже нет той промышленности, которая требовала таких объемов электроэнергии, а через десять-двенадцать лет ее останется еще меньше. В этих условия коммерческого смысла строительства завода на Украине попросту нет. А ликвидация концерна "Ядерное топливо" является просто признанием сложившихся реалий со стороны украинского руководства. Половину тепловыделяющих элементов страна вынуждена покупать у заокеанских кураторов (хотя, строго говоря, они производятся в Швеции) по более высокой по сравнению с ТВЭЛ ценам. При этом пришлось еще и срочно сооружать Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) поскольку Westinghouse не принимает отработанное топливо даже на временное хранение, не говоря о переработке. Причем строить его пришлось не в пустыне или другой малозаселенной местности, а в Чернобыльской зоне, которая расположена, по сути, в верховьях украинской части Днепра, вдоль русла которого живет половина населения страны. Весь добываемый на Украине уран в виде концентрата продолжает поставляться в Россию в качестве сырья. Наконец, перспективы развития атомной энергетики на Украине надежно похоронены, а вместе с ними и перспективы прекращения реиндустриализации и деградации. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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