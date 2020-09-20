Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
Главная / Аналитика

Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо

20 сентября 2020, 08:45  •  205 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Добыча урановой руды. Архивное фото
На днях временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила о том, что государственный концерн "Ядерное топливо" будет в ближайшее время ликвидирован.
"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении изготовления сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", — заявила она в ходе визита на Восточный горно-обогатительный комбинат (Восточный ГОК).
Восточный ГОК — принадлежащий государству горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды, единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды.
Ольга Буславец — креатура Рината Ахметова, которую не смогли сделать министром энергетики (не нашли достаточное количество голосов в Верховной раде) и поэтому решением другой его креатуры, премьер-министра Дениса Шмыгаля, назначили временно исполняющей обязанности министра.
Государственный концерн "Ядерное топливо" включает в себя Восточный ГОК, государственное предприятие "Смолы" и Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии. Он владеет десятью процентами акций АО "Международный центр по обогащению урана" в Ангарске, 50% плюс одна акция АО "Завод по производству ядерного топлива" и 49% ООО "Научный парк "Химические технологии".
Но главное — в 2020 году согласно планам концерн уже должен был самостоятельно изготавливать на упомянутом выше заводе по производству ядерного топлива, 50% минус одна акция которого принадлежит российскому АО "ТВЭЛ", сборки ядерного топлива. Но по факту благодаря Майдану завод так и не начал строиться, он существует только на бумаге, а в его штате числится два человека. Украинские чиновники после 2014 года неоднократно объявляли о грядущем строительстве завода с участием "западных партнеров", но по факту это всегда оказывалось враньем и блефом. Рассорившись с Россией, Украина лишилась возможности самостоятельно производить ядерное топливо и ликвидацией концерна "Ядерное топливо" закрепляет этот факт юридически.
Концерн "Ядерное топливо" был создан распоряжением кабинета министров Украины еще в апреле 2008 года. Тогда предполагалось, что в состав концерна, кроме упомянутых выше двух заводов и института, войдут Днепровский завод прецизионных труб и находившееся тогда на санации госпредприятие "Цирконий" — санацию планировалось закончить до конца года. В итоге Днепропетровский завод прецизионных труб в сентябре 2014 года стал собственностью ООО "Торговый дом "Волгоградский металлургический завод "Красный октябрь", принадлежащего одноименному российскому предприятию. А "Цирконий" продолжали "оздоравливать" аж до нынешнего года, когда было принято судебное решение о его банкротстве и открыта ликвидационная процедура.
Создавался концерн с целью освоить самостоятельный выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР-1000 по технологиям российского АО "ТВЭЛ".
Осенью 2010-го было принято решение о создании совместного предприятия "Ядерного топлива" и ТВЭЛ с долями сторон 50 на 50 для производства сборок. Стороны тогда же предварительно договорились о том, что завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2012 году, если Украина в сжатые сроки выберет и утвердит площадку для размещения предприятия и разработает технико-экономическое обоснование его деятельности. В тот же период ТВЭЛ подтвердил намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года плюс еще и пообещал частично профинансировать проект. Оговаривалось, что продукция может поставляться не только на украинские АЭС, но и в третьи страны.
Буквально сразу же на Украине было создано юридическое лицо — АО "Завод по производству ядерного топлива", при этом украинская сторона все же сумела отхватить 50% плюс одну акцию, вопреки ранее озвученному паритету. Одновременно Украине за символическую сумму в 2,6 миллиона рублей были переданы десять процентов акций АО "Международный центр по обогащению урана", ранее созданного Россией при участии Казахстана.
Далее украинская сторона затянула процесс выбора места и подготовки документов. Наконец, к лету 2013 года стороны урегулировали все юридические нюансы и планировали в ближайшее время приступить к подготовительным работам строительства самого завода, ввод в действие первой очереди которого отложился до 2015 года. Впрочем, сроки передачи всех технологий и полноценного функционирования завода с 2020 года переносить тогда никто не планировал. Но Украина в 2013 году так и не нашла 42 миллиона долларов, которые следовало внести в уставный фонд, а без этого строительство начаться не могло. Завод продолжил существовать только на бумаге. Кстати, как и упомянутый выше ООО "Научный парк "Химические технологии".
А зимой 2013-2014 годов случилось известно что. И реализация проекта по инициативе украинской стороны была просто прекращена. Вскоре с официального сайта концерна "Ядерное топливо" исчезло даже упоминание о каком-либо сотрудничестве с Россией. Там теперь упоминаются Казахстан, Армения, КНР, ФРГ, Франция, но только не Россия.
Начиная с 2015 года концерн и государственная компания "Энергоатом" начали традиционные для нынешней Украины "танцы с бубнами", подписывая некие меморандумы и соглашения с самыми разными участниками — казахстанскими, французскими, канадскими и тому подобными. Что уж говорить об американской компании Westinghouse, к закупке топлива у которой Украина вернулась сразу же после прихода майданной власти в 2014 году. В 2016-2019 годах министр энергетики Украины Игорь Насалик неоднократно заявлял, что именно американцы предоставят технологии и построят завод на Украине. Каждое такое заявления Westinghouse опровергала.
В итоге к 2020 году Украина оказалась у классического разбитого корыта.
Она не имеет завода по производству тепловыделяющих сборок и даже малейших перспектив его строительства в будущем. В ближайшие десять-двенадцать лет большая часть украинских блоков АЭС будет выводиться из эксплуатации даже с учетом ее продления. Перспективы строительства замещающих мощностей туманны: во-первых, у Украины на это нет денег, во-вторых, на Украине уже нет той промышленности, которая требовала таких объемов электроэнергии, а через десять-двенадцать лет ее останется еще меньше. В этих условия коммерческого смысла строительства завода на Украине попросту нет. А ликвидация концерна "Ядерное топливо" является просто признанием сложившихся реалий со стороны украинского руководства.
Половину тепловыделяющих элементов страна вынуждена покупать у заокеанских кураторов (хотя, строго говоря, они производятся в Швеции) по более высокой по сравнению с ТВЭЛ ценам. При этом пришлось еще и срочно сооружать Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) поскольку Westinghouse не принимает отработанное топливо даже на временное хранение, не говоря о переработке. Причем строить его пришлось не в пустыне или другой малозаселенной местности, а в Чернобыльской зоне, которая расположена, по сути, в верховьях украинской части Днепра, вдоль русла которого живет половина населения страны.
Весь добываемый на Украине уран в виде концентрата продолжает поставляться в Россию в качестве сырья.
Наконец, перспективы развития атомной энергетики на Украине надежно похоронены, а вместе с ними и перспективы прекращения реиндустриализации и деградации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



205
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 13:30
Успеть предупредить Европу. Президент Эстонии разглядела конец России
17 сентября 2020, 17:30
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
18 сентября 2020, 05:25
В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
18 сентября 2020, 18:15
Польский профит: вся выгода Варшавы, если остановят "Северный поток-2"
18 сентября 2020, 10:55
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
19 сентября 2020, 09:50
Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2020, 03:15
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожида...
19 сентября 2020, 23:35
"Разберём фото Навального": Эксперт разоблачил "отравление" в вос...
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское тел...
19 сентября 2020, 23:35
"С тех пор Запад "наказывает" Путина": Познер назвал причину анти...
20 сентября 2020, 05:05
Путин: Гиперзвуковое оружие России - результат просчёта США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 17:05
Вторая волна коронавируса: где в сентябре ввели карантин и что ждет Россию
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.