Украину используют для исключения России из Совбеза ООН: Политолог объяснил схему

Отряд спецназа США прибыл на Украину для участия в военных учениях. Политолог предупредил о провокации с целью вывести Россию из Совбеза ООН.

Два военно-транспортных самолёта ВВС США доставили на Украину группу бойцов сил специальных операций для участия в военных учениях. Политолог Алексей Мухин считает, что Незалежную хотят использовать для исключения России из Совбеза ООН.

Он объяснил, что, посылая спецназ на Украину и разжигая войну в Донбассе, власти США пытаются спровоцировать Россию на "жёсткую реакцию", чтобы потом объявить это "агрессией" и использовать для атаки на Россию в ООН.

Скорее всего, наши западные "партнёры", используя Украину в качестве пушечного мяса, собираются провернуть этот неприглядный манёвр и попытаться вывести Россию из постоянного членства в Совбезе ООН,

- приводит Nation News слова политолога Алексея Мухина.

Эксперт отметил, что разговоры о реформировании Совбеза ООН происходят регулярно. При этом Украина входит в число стран, которые поднимают данную тему.