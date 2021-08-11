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Украину используют для исключения России из Совбеза ООН: Политолог объяснил схему

11 августа 2021, 23:45  •  86 • Политика
Отряд спецназа США прибыл на Украину для участия в военных учениях. Политолог предупредил о провокации с целью вывести Россию из Совбеза ООН.
Два военно-транспортных самолёта ВВС США доставили на Украину группу бойцов сил специальных операций для участия в военных учениях. Политолог Алексей Мухин считает, что Незалежную хотят использовать для исключения России из Совбеза ООН.
Он объяснил, что, посылая спецназ на Украину и разжигая войну в Донбассе, власти США пытаются спровоцировать Россию на "жёсткую реакцию", чтобы потом объявить это "агрессией" и использовать для атаки на Россию в ООН.
Скорее всего, наши западные "партнёры", используя Украину в качестве пушечного мяса, собираются провернуть этот неприглядный манёвр и попытаться вывести Россию из постоянного членства в Совбезе ООН,
- приводит Nation News слова политолога Алексея Мухина.
Эксперт отметил, что разговоры о реформировании Совбеза ООН происходят регулярно. При этом Украина входит в число стран, которые поднимают данную тему.

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