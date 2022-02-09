Украину готовят в городским боям. Эксперт проанализировал виды оружия, присланные из США? • 147 • Украина

После того как информационный портал Министерства обороны США DVIDS опубликовал снимки погрузки гранатометов M141 Bunker Defeat Mution или SMAW-D, предназначенных для отправки на Украину, стало понятно, к какой войне Вашингтон и Лондон склоняют Киев.



Наращивание группировки ВСУ у границ с Донецкой и Луганской республиками до 125 тысяч военнослужащих, концентрация войск напротив крупнейших городов и населенных пунктов, накачка Украины летальным оружием по прямым и серым схемам с привлечением третьих стран говорят о том, что Киев готовится к масштабному прорыву. Однако прорыв – лишь первоначальный этап операции. Никто не собирается вклиниваться в оборону и завоевывать плацдармы для выхода к границе с Россией. Кураторы из США приготовили для украинских аборигенов совершенно иную участь.



На вершине айсберга разговоры о крупных поставках вооружений Украине, планы закупить в Британии и США ракетные катера, оснастить вертолетный парк малогабаритными ракетами «Бримстоун» и «Гриффин». В конце концов увеличить с помощью научной мысли и производственных мощностей, аффилированных с КБ «Луч» и «Южный», дальность боеприпасов для украинских РСЗО с 20 до 40 километров. Но на деле все это нечто иное.



Понятно, что выпустив весь свой арсенал боеприпасов, подтянутых к линии фронта, генералы ВСУ пошлют в разрушенные города и села Донбасса силы спецопераций и мобильные диверсионно-разведывательные группы. Не зря же их обучали американские, британские, канадские, датские, шведские инструкторы.



«В прямом боестолкновении с народной милицией Донбасса не хотят участвовать и боевики из нацполков. Им безопаснее и привычнее издеваться над мирными жителями, которые стали заложниками нацистской идеологии»



Косвенно о стремлении перевести бои с открытого поля в городские условия для уничтожения «неправильных представителей» собственного народа говорит и оружие, которым Украина обладает в невероятных количествах.



Это не самолеты. ВВС у Украины практически нет. После развала СССР в состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии, включающие 1100 боевых самолетов. Сегодня исправных сверхзвуковых фронтовых легких и тяжелых истребителей на Украине едва насчитается семь десятков.



И это не силы ПВО, переброшенные поближе к Крыму и Донецкой области, которые состоят из устаревших комплексов С-300, принятых на вооружение в 1978 году. И даже не ударное ракетное оружие расхваленных в СМИ Киева ОТРК «Нептун».



Двум вставшим в строй дивизионам «Нептунов» вряд ли позволят произвести запуски. Ведь эти ОТРК на постоянном визуальном контроле российских комплексов ПВО-ПРО и ВКС РФ, других систем высокоточного оружия. В случае непонятных телодвижений они будут мгновенно уничтожены с воздуха истребителями МиГ-31К Южного военного округа или «Калибрами» с Черного моря.



Украинским военным остается только одно – зайти в город, чтобы прикрываясь местным населением, которое пропаганда Киева считает «недочеловеками», показать всему миру «зловещее лицо русских оккупантов», заодно зачистив Донбасс от сепаратистов, коими в Киеве считают каждого взрослого жителя республик.



И вот здесь очевидным становится факт – для «городской герильи» как раз оружия хватает.



Это снайперские винтовки «Баррет», поставленные в немыслимых количествах (3500 единиц). Одноразовые гранатометы NLAW (более 2000 единиц), известные тем, что бьют из любой подворотни на минимальную дистанцию 20 метров. «Стугны» (ПТРК «Скиф») местного производства, которые используются из укрытий и ставятся на модули «Сармат» бронемашин «Спартан», которыми оснащен националистический полк «Азов», другое вооружение.



Не зря старался полковник Джеймс Перрин из оперативной группы «Рэйвон» нацгвардии США и инструкторы из Форта Брегг, когда натаскивали будущих диверсантов на полигоне в Яворове для ведения боя в черте города с помощью снайперских винтовок и гранатометов.



Тактика определяется вооружением. Пользоваться стрелковым оружием всех модификаций, включая гранатометы как местного, так и зарубежного производства, обучены не менее 20 тысяч украинских военнослужащих.



Сам факт наводнения Украины гранатометами ближнего контактного боя, менее прихотливыми, чем тот же ПТРК «Джавелин», объясняет многое. В сравнении с «Джавелином» ПТРК NLAW намного дешевле. Он стоит около 30 тысяч долларов, а один только выстрел «Джавелина» оценивается в 85 тысяч. Но важнее ТТХ. «Джавелин» эффективен на дальности три километра. В городских боях это избыточно. К тому же NLAW весит в два раза меньше. Это облегчает гранатометчику перемещение в условиях плотного огня от здания к зданию.



В городе в тактическом плане сподручнее использовать гранатомет с укороченной дальностью эффективной стрельбы. ВСУ имеет в своем распоряжении уже упомянутый NLAW, а теперь еще и SMAW, такой же легкий и пригодный не только для разрушения полевых фортификационных сооружений, проделывания проходов в заграждениях, но и для проломов в стенах городских зданий, уничтожения небронированной и легкобронированной техники. Его фугасная 83-мм граната пробивает до 20 сантиметров бетона и до 30 – кирпичной стены.



Стрелки-гранатометчики SMAW обычно сводятся в штурмовые группы по двенадцать человек. Они входят в состав взвода огневой поддержки наступающей роты. В группе шесть боевых двоек, в каждом расчете из двух человек один гранатометчик и один помощник-заряжающий.



Шесть гранатометов на одну штурмовую группу. Боевые двойки действуют, выполняя общую боевую задачу по захвату объекта городской инфраструктуры или штаба противника. Они могут принимать автономные решения согласно оперативной обстановке и закрепляться во время проведения операции на захваченном рубеже для контроля уличного пространства, находясь в необорудованном укрытии.



В комплект гранатомета входят пусковое устройство MK 153, термобарическая реактивная граната MK 3 и 9-мм пристрелочный патрон MK 217. Термобарическая реактивная граната фугасная, двойного назначения. Она содержит всего 1,1 килограмма взрывчатого вещества и рассчитана на мгновенную детонацию для проделывания проходов в стенах и заграждениях либо на подрыв с замедлением при поражении сооружений с земляной обсыпкой или обложенных мешками с песком.



В пристрелочном устройстве отъемный магазин на шесть патронов калибра девять миллиметров. Пристрелка по цели ведется трассирующей пулей. Баллистика применяемой для этого пули схожа с баллистикой 83-мм гранаты на расстоянии не более 250 метров. В городе большие расстояния и не нужны. В чистом поле воевать никто не собирается. Хозяева не велят.

После того как информационный портал Министерства обороны США DVIDS опубликовал снимки погрузки гранатометов M141 Bunker Defeat Mution или SMAW-D, предназначенных для отправки на Украину, стало понятно, к какой войне Вашингтон и Лондон склоняют Киев.Наращивание группировки ВСУ у границ с Донецкой и Луганской республиками до 125 тысяч военнослужащих, концентрация войск напротив крупнейших городов и населенных пунктов, накачка Украины летальным оружием по прямым и серым схемам с привлечением третьих стран говорят о том, что Киев готовится к масштабному прорыву. Однако прорыв – лишь первоначальный этап операции. Никто не собирается вклиниваться в оборону и завоевывать плацдармы для выхода к границе с Россией. Кураторы из США приготовили для украинских аборигенов совершенно иную участь.На вершине айсберга разговоры о крупных поставках вооружений Украине, планы закупить в Британии и США ракетные катера, оснастить вертолетный парк малогабаритными ракетами «Бримстоун» и «Гриффин». В конце концов увеличить с помощью научной мысли и производственных мощностей, аффилированных с КБ «Луч» и «Южный», дальность боеприпасов для украинских РСЗО с 20 до 40 километров. Но на деле все это нечто иное.Понятно, что выпустив весь свой арсенал боеприпасов, подтянутых к линии фронта, генералы ВСУ пошлют в разрушенные города и села Донбасса силы спецопераций и мобильные диверсионно-разведывательные группы. Не зря же их обучали американские, британские, канадские, датские, шведские инструкторы.«В прямом боестолкновении с народной милицией Донбасса не хотят участвовать и боевики из нацполков. Им безопаснее и привычнее издеваться над мирными жителями, которые стали заложниками нацистской идеологии»Косвенно о стремлении перевести бои с открытого поля в городские условия для уничтожения «неправильных представителей» собственного народа говорит и оружие, которым Украина обладает в невероятных количествах.Это не самолеты. ВВС у Украины практически нет. После развала СССР в состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии, включающие 1100 боевых самолетов. Сегодня исправных сверхзвуковых фронтовых легких и тяжелых истребителей на Украине едва насчитается семь десятков.И это не силы ПВО, переброшенные поближе к Крыму и Донецкой области, которые состоят из устаревших комплексов С-300, принятых на вооружение в 1978 году. И даже не ударное ракетное оружие расхваленных в СМИ Киева ОТРК «Нептун».Двум вставшим в строй дивизионам «Нептунов» вряд ли позволят произвести запуски. Ведь эти ОТРК на постоянном визуальном контроле российских комплексов ПВО-ПРО и ВКС РФ, других систем высокоточного оружия. В случае непонятных телодвижений они будут мгновенно уничтожены с воздуха истребителями МиГ-31К Южного военного округа или «Калибрами» с Черного моря.Украинским военным остается только одно – зайти в город, чтобы прикрываясь местным населением, которое пропаганда Киева считает «недочеловеками», показать всему миру «зловещее лицо русских оккупантов», заодно зачистив Донбасс от сепаратистов, коими в Киеве считают каждого взрослого жителя республик.И вот здесь очевидным становится факт – для «городской герильи» как раз оружия хватает.Это снайперские винтовки «Баррет», поставленные в немыслимых количествах (3500 единиц). Одноразовые гранатометы NLAW (более 2000 единиц), известные тем, что бьют из любой подворотни на минимальную дистанцию 20 метров. «Стугны» (ПТРК «Скиф») местного производства, которые используются из укрытий и ставятся на модули «Сармат» бронемашин «Спартан», которыми оснащен националистический полк «Азов», другое вооружение.Не зря старался полковник Джеймс Перрин из оперативной группы «Рэйвон» нацгвардии США и инструкторы из Форта Брегг, когда натаскивали будущих диверсантов на полигоне в Яворове для ведения боя в черте города с помощью снайперских винтовок и гранатометов.Тактика определяется вооружением. Пользоваться стрелковым оружием всех модификаций, включая гранатометы как местного, так и зарубежного производства, обучены не менее 20 тысяч украинских военнослужащих.Сам факт наводнения Украины гранатометами ближнего контактного боя, менее прихотливыми, чем тот же ПТРК «Джавелин», объясняет многое. В сравнении с «Джавелином» ПТРК NLAW намного дешевле. Он стоит около 30 тысяч долларов, а один только выстрел «Джавелина» оценивается в 85 тысяч. Но важнее ТТХ. «Джавелин» эффективен на дальности три километра. В городских боях это избыточно. К тому же NLAW весит в два раза меньше. Это облегчает гранатометчику перемещение в условиях плотного огня от здания к зданию.В городе в тактическом плане сподручнее использовать гранатомет с укороченной дальностью эффективной стрельбы. ВСУ имеет в своем распоряжении уже упомянутый NLAW, а теперь еще и SMAW, такой же легкий и пригодный не только для разрушения полевых фортификационных сооружений, проделывания проходов в заграждениях, но и для проломов в стенах городских зданий, уничтожения небронированной и легкобронированной техники. Его фугасная 83-мм граната пробивает до 20 сантиметров бетона и до 30 – кирпичной стены.Стрелки-гранатометчики SMAW обычно сводятся в штурмовые группы по двенадцать человек. Они входят в состав взвода огневой поддержки наступающей роты. В группе шесть боевых двоек, в каждом расчете из двух человек один гранатометчик и один помощник-заряжающий.Шесть гранатометов на одну штурмовую группу. Боевые двойки действуют, выполняя общую боевую задачу по захвату объекта городской инфраструктуры или штаба противника. Они могут принимать автономные решения согласно оперативной обстановке и закрепляться во время проведения операции на захваченном рубеже для контроля уличного пространства, находясь в необорудованном укрытии.В комплект гранатомета входят пусковое устройство MK 153, термобарическая реактивная граната MK 3 и 9-мм пристрелочный патрон MK 217. Термобарическая реактивная граната фугасная, двойного назначения. Она содержит всего 1,1 килограмма взрывчатого вещества и рассчитана на мгновенную детонацию для проделывания проходов в стенах и заграждениях либо на подрыв с замедлением при поражении сооружений с земляной обсыпкой или обложенных мешками с песком.В пристрелочном устройстве отъемный магазин на шесть патронов калибра девять миллиметров. Пристрелка по цели ведется трассирующей пулей. Баллистика применяемой для этого пули схожа с баллистикой 83-мм гранаты на расстоянии не более 250 метров. В городе большие расстояния и не нужны. В чистом поле воевать никто не собирается. Хозяева не велят. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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