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Украину готовят к отмене президентского правления

24 декабря 2020, 17:00  •  63 • Политика
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная может стать парламентской республикой
Владимир Зеленский может оказаться последним президентом в истории Украины. Это допустил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Нардеп, представляющий партию экс-главы Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность", заявил, что Зеленский настолько разочаровал украинцев, что они могут вообще ликвидировать эту должность. В этом случае выборов президента Незалежной больше не будет и на смену Зеленскому никто не придет.
"Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства в Украине. И переходим просто в парламентскую республику",
– высказался Гончаренко в эфире телеканала "Прямой". По его мнению, это – "возможный" вариант развития событий, который поможет "установить балансы".
Ранее украинский политик Алексей Журавко предположил, что вместо Зеленского к власти может прийти другой ставленник Запада.

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