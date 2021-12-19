Украину готовят к нападению на Приднестровье

ВСУ обучают в зоне предполагаемых боевых действий

В Одесской области у границ Приднестровской молдавской республики проходят военные учения морских пехотинцев из состава ВМС ВСУ. Военнослужащих украинской армии учат под присмотром иностранных военных инструкторов как правильно «зачищать» населённые пункты, административные здания и прилегающую местность от условных вооружённых формирований врага, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

По оценкам инструкторов и командования, цели учений были достигнуты.

«Личный состав получил ценный опыт ведения боевых действий в условиях, максимально приближённых к боевым»,

– говорится в сообщении.

Военкор Семён Пегов, который прибыл в Приднестровье через территорию Украины, сообщает – подразделения морской пехоты, которая базируется в Одесской области, занимаются и другими учениями – регулярно на протяжении последних месяцев, вывозят в поле к границам Приднестровской Республики артиллерийские орудия. Речь идёт о той территории Одесской области, которую отделяет от Приднестровья Кучурганский лиман, уточняет военкор.

Такие учения в последнее время проводятся всё чаще. Командование называет такие артиллерийские стрельбы «на запиши». Это означает не только развёртывание орудий и личного состава в зоне предполагаемых боевых действий (это так и обозначается), командиры расчётов получают реальные координаты совершенно реальных объектов, заряжают артиллерийские орудия боевыми снарядами, только выстрел не производят, отсюда и пошло название подобных учений: «на запиши». Подобные учения отличаются от тех, которые проводят на военных полигонах: там стреляют по условным мишеням, здесь готовятся к боевым действиям в реальной обстановке, максимально приближённой к фронтовой.

При этом в несколько раз выросла активность украинских беспилотников в этом регионе за последние несколько месяцев, отмечает Пегов. По его словам, на старом советском аэродроме недалеко от приднестровской границы развёрнута большая военная база для беспилотной авиации.

Что касается самих военных учений с артиллерийскими расчётами, военкор не сомневается – учебными целями для украинской артиллерии выбраны реальные объекты инфраструктуры ПМР.

«Очевидно, что приоритетными целями во время таких тренировок для ВСУ являются объекты инфраструктуры Приднестровья, правительственные объекты в Тирасполе, а также пункты базирования российских миротворцев. Отметим также, что это далеко не единственные факты, говорящие об активной подготовке Киева к агрессивным действиям в отношении Приднестровья»,

– комментирует ситуацию Семён Пегов.