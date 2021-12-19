Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Украина

Украину готовят к нападению на Приднестровье

19 декабря 2021, 01:40  •  124 • Украина
ВСУ обучают в зоне предполагаемых боевых действий
В Одесской области у границ Приднестровской молдавской республики проходят военные учения морских пехотинцев из состава ВМС ВСУ. Военнослужащих украинской армии учат под присмотром иностранных военных инструкторов как правильно «зачищать» населённые пункты, административные здания и прилегающую местность от условных вооружённых формирований врага, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
По оценкам инструкторов и командования, цели учений были достигнуты.
«Личный состав получил ценный опыт ведения боевых действий в условиях, максимально приближённых к боевым»,
– говорится в сообщении.
Военкор Семён Пегов, который прибыл в Приднестровье через территорию Украины, сообщает – подразделения морской пехоты, которая базируется в Одесской области, занимаются и другими учениями – регулярно на протяжении последних месяцев, вывозят в поле к границам Приднестровской Республики артиллерийские орудия. Речь идёт о той территории Одесской области, которую отделяет от Приднестровья Кучурганский лиман, уточняет военкор.
Такие учения в последнее время проводятся всё чаще. Командование называет такие артиллерийские стрельбы «на запиши». Это означает не только развёртывание орудий и личного состава в зоне предполагаемых боевых действий (это так и обозначается), командиры расчётов получают реальные координаты совершенно реальных объектов, заряжают артиллерийские орудия боевыми снарядами, только выстрел не производят, отсюда и пошло название подобных учений: «на запиши». Подобные учения отличаются от тех, которые проводят на военных полигонах: там стреляют по условным мишеням, здесь готовятся к боевым действиям в реальной обстановке, максимально приближённой к фронтовой.
При этом в несколько раз выросла активность украинских беспилотников в этом регионе за последние несколько месяцев, отмечает Пегов. По его словам, на старом советском аэродроме недалеко от приднестровской границы развёрнута большая военная база для беспилотной авиации.
Что касается самих военных учений с артиллерийскими расчётами, военкор не сомневается – учебными целями для украинской артиллерии выбраны реальные объекты инфраструктуры ПМР.
«Очевидно, что приоритетными целями во время таких тренировок для ВСУ являются объекты инфраструктуры Приднестровья, правительственные объекты в Тирасполе, а также пункты базирования российских миротворцев. Отметим также, что это далеко не единственные факты, говорящие об активной подготовке Киева к агрессивным действиям в отношении Приднестровья»,
– комментирует ситуацию Семён Пегов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



124
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
18 декабря 2021, 03:30
Русские завидуют нашим шароварам. На Украине объяснили насмешки над вышиванками
18 декабря 2021, 15:10
Порошенко убыл в большое дипломатическое турне
18 декабря 2021, 09:20
Чтобы не покупать детали у России, Украина откажется от советских палубных вертолётов и летающих лодок
17 декабря 2021, 21:40
На Украине зафиксирован рекордный отток населения за последние 11 лет
18 декабря 2021, 22:10
Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым российским
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.