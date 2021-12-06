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Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?

06 декабря 2021, 13:45  •  357 • Политика
Массово вбрасывая фейки о якобы готовящемся вторжении России на Украину, Запад фактически готовит Украину к акту суицида, считает политолог Константин Кнырик. И нашей стране в этом сценарии тоже отведена определённая роль.
Сегодня издание Financial Times сообщило, что США вынуждены были пойти на беспрецедентное разглашение данных американской разведки о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину.
Напомним, накануне немецкое издание Bild рассказало о двух существующих сценариях нападения России на Украину. Якобы по одному сценарию наши войска начнут атаку с нескольких фронтов одновременно (со стороны Крыма и через Донбасс), а по другому - будут нападать поэтапно.
Цель этих публикаций одна, считает известный политолог, руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик: "Западные структуры готовят Украину к акту суицида".
То есть большим количеством провокаций на Донецком направлении, и возможно, в сторону Крыма, они хотят спровоцировать Россию на вмешательство в этот конфликт. Соответственно, создаётся нужный информационный фон,
- объяснил эксперт Царьграду.
Запад, по словам Кнырика, будет продолжать наращивать количество абсурдных провокаций, в том числе, например, с захватом населённых пунктов в серых зонах, до момента, пока Россия не отреагирует на это. "А как только Россия отреагирует, они скажут: а, видите, мы же вас предупреждали, мы даже вам какие-то разведданные давали", - спрогнозировал эксперт.
Они сегодня в мире создали через информационное пространство ситуацию, при которой Россия однозначно нападёт. И теперь, даже если в какой-то момент ополченцы Донбасса не выдержат и начнут отвечать на украинские провокации, всё равно в этом всём будет обвинена Россия,
- уверен политолог.

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