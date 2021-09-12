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Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit

12 сентября 2021, 05:45  •  89 • Политика
Читатели Die Zeit раскритиковали Польшу, США и Украину за помехи "Северному потоку - 2". "Польша - всегда жертва. Не удивлюсь, если она и от Украины деньги потребует", - пишет один из комментаторов.
"Газпром" объявил об окончании вызывающего большие споры немецко-российского газопровода "Северный поток - 2", пишет немецкое издание Die Zeit. Немецкие читатели посмеялись над недовольством США, Польши и Украины по этому поводу.
По данным Die Zeit, газопровод собираются запустить ещё до конца этого года. Однако в Европе опасаются, что "Северный поток - 2" ослабит позиции стран - транзитёров газа, прежде всего Украины.
Геополитическую проблему из этого газопровода сделали Польша и Украина,
- указывает немецкий читатель под ником Der_joerg.
Это происходит потому, что Польша - всегда жертва. Не удивлюсь, если она и от Украины деньги потребует,
- добавляет Backfisch mit Kartoffelsalat.
Геополитической катастрофой он [газопровод] является только для США - по вполне очевидным причинам,
- отмечает Mel Mol.
При этом многие читатели выражают радость по поводу того, что скоро газ из России потечёт в Германию. Некоторые выражают надежду на то, что, когда это произойдёт, критики "Северного потока - 2" наконец придут в сознание.
Прийти в сознание? Это зелёным-то? Никогда!
- язвит комментатор под ником Veganer19.

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