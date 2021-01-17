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Украину ещё больше натравят на Россию: Пушков о возвращении Нуланд в Госдеп США

17 января 2021, 02:55  •  58 • Политика
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост. "Весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", - отметил сенатор.
Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам. Назначение прокомментировал российский сенатор Алесей Пушков.
Он отметил, что Нуланд - это, безусловно, знаковая фигура для американской внешней политики. Она является ярой сторонницей политики "смены режимов" и использования других государств для борьбы с Россией за счёт интересов этих же стран, указал Пушков
Сенатор добавил, что не менее интересной фигурой является и супруг Нуланд. Он неоконсерватор, который выступает за создание "альянса демократий" против Китая и за неизменное сдерживание России.
С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России,
- резюмировал вышесказанное Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, что Нуланд принимала активное участие в майдане 2014 года на Украине. Именно она раздавала печенье участникам госпереворота, который привёл к значительному ухудшению жизни на Украине, военному конфликту и потере части территорий.

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