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Украину допустили к сертификации "Северного потока - 2": Глава "Нафтогаза" раскрыл план Киева

15 ноября 2021, 21:50  •  120 • Политика
"Нафтогаз Украины" примет участие в сертификации "Северного потока - 2". "Нафтогаз" предоставит аргументы о невозможности сертификации Nord Stream AG", - заявил глава компании Витренко.
Украинский "Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил глава украинской газовой компании Юрий Витренко.
Речь идёт о процедуре, необходимой для запуска газопровода. В ней уже принимают участие представители Польши. Тем не менее их влияние на проведение самой процедуры сведено к минимуму, о чём свидетельствуют подвижки в данном процессе.
"Нафтогаз" предоставит аргументы о невозможности сертификации Nord Stream AG,
- заявил Юрий Витренко, комментируя участие компании в сертификации "Северного потока - 2".
Глава "Нафтогаза" отметил, что решение о допуске украинской компании к процедуре сертификации принял немецкий регулятор.

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