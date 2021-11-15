Украину допустили к сертификации "Северного потока - 2": Глава "Нафтогаза" раскрыл план Киева

"Нафтогаз Украины" примет участие в сертификации "Северного потока - 2". "Нафтогаз" предоставит аргументы о невозможности сертификации Nord Stream AG", - заявил глава компании Витренко.

Украинский "Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил глава украинской газовой компании Юрий Витренко.

Речь идёт о процедуре, необходимой для запуска газопровода. В ней уже принимают участие представители Польши. Тем не менее их влияние на проведение самой процедуры сведено к минимуму, о чём свидетельствуют подвижки в данном процессе.

"Нафтогаз" предоставит аргументы о невозможности сертификации Nord Stream AG,

- заявил Юрий Витренко, комментируя участие компании в сертификации "Северного потока - 2".

Глава "Нафтогаза" отметил, что решение о допуске украинской компании к процедуре сертификации принял немецкий регулятор.