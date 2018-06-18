Украину должен возглавить представитель ЛГБТ

• 142 • Украина

Из блога писателя Захара Прилепина накануне гей-парада в Киеве.

Работает горячая линия по сбору подписей против гей-парада в Киеве. "Новый канал " делает соцопрос населения и в прямом эфире идет передача. Люди голосуют по двум разным телефонам "за" и "против" уже против 85% населения, за 12%.

Неблагодарные люди. Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко - сначала живого, потом мёртвого, потом опять живого. А они не желают гей-парада. Долго ещё идти к свободе, долго.

Так считаю, пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, вообще ничего не получится.

Нужна какая-то акция солидарности. Пусть Матвей Ганапольский выйдет в эфир в майке "Я гей Матвей". Шендерович пусть вообще выйдет в эфир без майки. Аркадий пусть выйдет в майке: "Будете себя так вести, умру по-настоящему, надолго! В этот раз на месяц минимум". Пусть "Правый сектор" в полном составе выйдет в майках: "Мы все геи!" И свастика такая маленькая под надписью. Вот тогда можно будет поверить в свободу и то, что шанс есть.

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