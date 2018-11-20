Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

Молдавия, Украина и Белоруссия крайне подвержены различным угрозам, исходящим от России, которая задействует целый ряд инструментов для ослабления их суверенитета. Такие выводы содержатся в докладе Британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House, с текстом которого ознакомился RT.

«Украина, Белоруссия и Молдавия, составляющие западную группу стран, работающих с Евросоюзом по программе «Восточное партнёрство», находятся на передовой ожесточённой битвы за их собственное будущее. Они крайне подвержены различным угрозам, исходящим от России, которая задействует целый ряд инструментов для ослабления их суверенитета», — говорится в докладе центра.

Как полагают британские аналитики, обезопасить эти государства будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».

«Сплочённость и стабильность стран Восточной Европы играют ключевую роль для европейской безопасности в более широком смысле. Укрепление общественной и институционной устойчивости к негативному влиянию России в этих трёх странах — потенциально жизнеспособная стратегия повышения безопасности и снижения ущерба от сосуществования с действующим российским режимом», — считают авторы британского центра.

В частности, предлагается финансировать производство нового контента, рассчитанного на русскоговорящую публику в этих странах.

«Следует финансировать производство высококачественного нового контента, который мог бы заместить собой российскую пропаганду. Он мог бы одновременно представлять объективную информацию о России и заполнять пробелы в существующем контенте (международная политика, развитие событий в ЕС и т.д.). Помощь следует сосредоточить на СМИ, рассчитанных на русскоговорящие аудитории и меньшинства», — предлагается в докладе.

Между тем, как указывается в докладе, такое исследование стало возможным благодаря «щедрой поддержке» со стороны американского «Национального фонда в поддержку демократии»* (NED) — организации, признанной нежелательной на территории России.

Подробнее — в материале RT.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.