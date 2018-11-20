Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом вернул поссорившегося с Трампом журналиста CNN в президентский пул
В Евросоюзе решили создать единую школу для разведчиков
СК России возбудил ещё два дела по фактам обстрелов в Донбассе
«Тактика выкручивания рук»: почему Южная Корея и США не могут договориться о пла...
Главная / Украина

Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

20 ноября 2018, 10:39  •  34 • Украина
Молдавия, Украина и Белоруссия крайне подвержены различным угрозам, исходящим от России, которая задействует целый ряд инструментов для ослабления их суверенитета. Такие выводы содержатся в докладе Британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House, с текстом которого ознакомился RT.
 
©pixabay.com
 

«Украина, Белоруссия и Молдавия, составляющие западную группу стран, работающих с Евросоюзом по программе «Восточное партнёрство», находятся на передовой ожесточённой битвы за их собственное будущее. Они крайне подвержены различным угрозам, исходящим от России, которая задействует целый ряд инструментов для ослабления их суверенитета», — говорится в докладе центра.

Как полагают британские аналитики, обезопасить эти государства будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».

«Сплочённость и стабильность стран Восточной Европы играют ключевую роль для европейской безопасности в более широком смысле. Укрепление общественной и институционной устойчивости к негативному влиянию России в этих трёх странах — потенциально жизнеспособная стратегия повышения безопасности и снижения ущерба от сосуществования с действующим российским режимом», —  считают авторы британского центра.

В частности, предлагается финансировать производство нового контента, рассчитанного на русскоговорящую публику в этих странах.  

«Следует финансировать производство высококачественного нового контента, который мог бы заместить собой российскую пропаганду. Он мог бы одновременно представлять объективную информацию о России и заполнять пробелы в существующем контенте (международная политика, развитие событий в ЕС и т.д.). Помощь следует сосредоточить на СМИ, рассчитанных на русскоговорящие аудитории и меньшинства», — предлагается в докладе. 

Между тем, как указывается в докладе, такое исследование стало возможным благодаря «щедрой поддержке» со стороны американского «Национального фонда в поддержку демократии»* (NED) — организации, признанной нежелательной на территории России.

Подробнее — в материале RT.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

34
Источник
Похожие новости
19 ноября 2018, 15:09
Эксперт прокомментировал слова украинского генерала о советах США по Донбассу
19 ноября 2018, 11:54
Украинский генерал рассказал о советах США по ситуации с Донбассом
20 ноября 2018, 10:39
Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

20 ноября 2018, 10:39
МИД Канады возмущён нападением на журналиста в Киеве
19 ноября 2018, 21:54
Игорь Додон: «Мы обязаны победить в феврале 2019 года!»
19 ноября 2018, 18:25
Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о стоимости украинской ГТС
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
17 ноября 2018, 17:54
«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
13 ноября 2018, 15:39
Расслабляться рано
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.