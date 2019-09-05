Украину - на карантин: Европа отказалась принимать овощи и фрукты из Незалежной

Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на украинских производителей и экспортёров, директива, которая также предполагает отказ от закупок из стран, не входящих в ЕС, была принята ещё в марте текущего года. В стоп-лист попали, помимо груш и яблок, помидоры, баклажаны, перец и некоторые другие овощи.

Пока ещё есть время, украинские аграрии пытаются решить эту проблему собственными силами. К примеру, некоторые из них надеются за счёт собственных средств добиться разрешения на ввоз своей продукции в те регионы, в которых нет указанных в директиве вредителей. Такой вариант вполне разрешён процедурами Евросоюза.

Предполагается, что юридически оформить ввоз продукции в индивидуальном порядке для каждого производителя будет проще, чем для всей Украины в целом, тем более что органа, который мог бы решать эту проблему на государственном уровне, сейчас нет. Раньше он входил в состав ликвидированного недавно Министерства аграрной политики. Однако на прошлой неделе министерства экономики и сельского хозяйства объединили в одну структуру.

Если вопрос о поставках решить не получится, то украинские аграрии могут потерять до 15% от своей экспортной выручки.