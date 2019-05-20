«Украинцы ждут чуда»: какие проблемы предстоит решать президенту Владимиру Зеленскому

Сразу после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента, он объявил о роспуске Верховной рады. По словам экспертов, это логичный шаг, поскольку в нынешнем парламенте нет сил, лояльных новому главе государства. Аналитики отмечают, что украинский лидер должен как можно скорее провести новые выборы в Раду, пока рейтинги его партии достаточно высоки. Между тем население ждёт от Зеленского повышения уровня жизни и решения основных проблем: конфликта в Донбассе и кризиса в экономике. Однако для этого у президента может не хватить влияния и квалифицированных кадров, полагают специалисты.

В Верховной раде 20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.

Во время церемонии Зеленский сделал ряд громких заявлений. Прежде всего он обратился ко всем украинцам на планете с призывом «ехать на Украину не в гости, а домой» и привезти из-за границы «свой опыт и свои ментальные ценности».

Зеленский заявил о роспуске парламента, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность, а также предложил уйти в отставку правительству и призвал Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака.

«Владимир Зеленский смог шокировать и правительство, и Раду своими заявлениями. Потребовать от правительства написать заявления об уходе, Раду — распуститься и выгнать представителей силовых органов сразу — сильный ход, ничего не скажешь. Но если все уйдут, кто будет управлять страной? Я уже не говорю о том, что такие заявления носят политический характер и не подкреплены законодательно. Кто-то видел указ Зеленского о роспуске парламента? Его нет. Но зато Зеленский настроил против себя сразу всю политическую элиту. Это нужно уметь. Либо у него есть какой-то конкретный план, либо он просто смелый и недалёкий начинающий политик», — прокомментировал ситуацию источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«Неуправляемый парламент»

Отношения с нынешним парламентом у Зеленского не заладились сразу после победы актёра во втором туре. После объявления официальных итогов голосования парламент страны затягивал рассмотрение вопроса о дате вступления в должность нового главы государства, опасаясь роспуска.

Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. Ситуация разрешилась 16-го числа — 315 депутатов назначили дату 20 мая, хотя законодательство позволяло им назначить более позднюю дату (крайний срок — 3 июня), не допустив роспуска.

Тем не менее в Раде поступили иначе, попытавшись воспользоваться лазейками в правовой системе страны. 17 мая фракция «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции. Под этим предлогом депутаты решили инициировать создание нового объединения, что не позволило бы распустить парламент. Однако это не сработало.

Как отмечают сторонники Зеленского, прежняя коалиция «Европейская Украина», в которую с ноября 2014 года входили «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко» (БПП), «Батькивщина», «Самопомощь» и Радикальная партия, де-факто распалась ещё в 2016 году. Советник избранного президента Дмитрий Разумков заявил журналистам, что никаких юридических препятствий для подписания указа о роспуске Рады нет.

Сессионный зал Верховной рады

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Политологи отмечают, что Зеленскому было невыгодно работать с нынешним депутатским корпусом из-за отсутствия в нём лояльных политических сил. Роспуск Рады позволит провести досрочные выборы, на которых партия нового президента «Слуга народа» может получить большинство мест. По данным соцопроса группы «Рейтинг», её поддерживают 40% граждан.

«Роспуск Рады — решение совершенно очевидное, исходя из нынешней ситуации. Зеленскому надо провести выборы как можно быстрее. В настоящий момент существуют электоральный задел, оставшийся с президентских выборов. Чтобы не растерять очень быстро эту поддержку, конечно, ему надо в максимально сжатые короткие сроки провести досрочные выборы», — отметил в беседе с RT директор НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Напомним, согласно Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой. Без одобрения Рады глава государства не может утвердить состав правительства.

В ожидании перевыборов

После церемонии инаугурации Владимир Зеленский пригласил руководителей парламентских фракций провести консультации по роспуску Рады. Об этом рассказал лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

По мнению экспертов, Зеленскому непросто будет найти общий язык с нынешним парламентом.

«До перевыборов работа Зеленского будет парализована, и правительство, и силовики, вероятнее всего, останутся на своих местах», — заявил в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

Уровень доверия граждан Украины к действующему парламенту крайне низкий (около 4%) — за его роспуск выступают 38% украинцев. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании «Рейтинга» и центра «Социальный мониторинг».

«Исходя из нынешней конъюнктуры, Зеленский может получить не абсолютное большинство, но самую большую фракцию на основании которой, можно впоследствии будет сформировать парламентское большинство», — считает Денис Денисов.

Однако до выборов в парламент Зеленский не сможет расставить на ключевые должности своих людей, за исключением представителей собственной администрации, пояснил в разговоре с RT представитель Радикальной партии.

«В таком случае кабинет министров уйдёт в отставку только после проведения выборов. На сегодняшний день всё выглядит так, что Зеленский должен считаться с неуправляемым парламентом и неподконтрольным правительством», — констатирует собеседник RT.

В свою очередь, представитель в партии «Батькивщина» сообщил в беседе с RT, что в ближайших планах команды избранного президента — переманить на свою сторону региональные элиты, включая глав областных и государственных администраций (ОГА), которые сейчас лояльны Порошенко. Это позволит Зеленскому увеличить так называемый административный ресурс и не допустить фальсификаций на парламентских выборах.

Украинский олигарх Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии RT обратил внимание на дефицит компетентных кадров в «обойме избранного президента». В связи с этим новый глава государства будет вынужден идти на компромисс с Порошенко, его приближёнными и одновременно пытаться переманивать людей из клана бывшего украинского лидера. Также эксперт уверен, что Зеленский воспользуется «ресурсами Коломойского».

«Не сомневаюсь, что немало чиновников и депутатов «переобуются», объявив о верности Зеленскому. Но без поддержки Коломойского новому президенту первое время точно не продержаться. Это чрезвычайно влиятельный человек, который способен договориться с кем нужно и решить множество кадровых вопросов: назначение министров, глав ОГА, продвижение в Раду лояльных политических сил, подкуп чиновников и депутатов», — подчеркнул Суздальцев.

По словам источника RT в Радикальной партии, у Владимира Зеленского есть команда советников, но «принимает он решения самостоятельно или нет — пока сложно сказать».

«Правильно заявил бизнесмен Сергей Тигипко, что одна поездка в Вашингтон — и риторика нового украинского президента сразу изменится. Сейчас Зеленский говорит то, что нужно людям, и поэтому так резко потребовал перебовыборов в парламент. Но у президента нет сильной команды, особенно на местах. У Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, наоборот, есть. Поэтому ещё неизвестно, кто выиграет. При этом Зеленский уже сейчас начинает делать ошибки, которые могут ему дорого стоить. Настроить против себя всех в украинской политике — это смерти подобно. Каждый его шаг будет критиковать огромное количество людей. Это может всё закончиться продолжительной депрессией, а не реальными реформами», — подчеркнул представитель Радикальной партии.

«Завышенные ожидания»

Помимо ожесточённой внутриполитической борьбы, основным вызовом для Зеленского на посту президента станет тяжёлая социально-экономическая ситуация, которая привела к взрывному росту бедности в стране. Обнищание населения Украины вызвано сильным падением ВВП. По данным МВФ, после «майдана» объём валового внутреннего продукта в долларовом выражении рухнул почти вдвое.

С 2016 года на Украине наблюдается экономическое оживление, однако рост ВВП съедает девальвация гривны (с 2014 года курс национальной валюты к доллару обвалился в три раза) и высокая инфляция (более 8%). Ситуацию усугубляет уровень госдолга по отношению к ВВП (60%). С 2016 года страна балансирует на грани дефолта.

Кроме того, Зеленский должен найти способы, чтобы выполнить своё обещание по снижению тарифов на услуги ЖКХ — за минувшие пять лет они увеличились в несколько раз. В частности, цена на газ для населения до марта 2015 года составляла 1—1,3 гривны за один кубометр, а сейчас — более 8.

По данным исследования «Рейтинга» и «Социального мониторинга», избиратели ожидают от Зеленского заметного улучшения уровня жизни. Граждане рассчитывают, что политика избранного президента приведёт к уменьшению цен на товары, сокращению коммунальных тарифов, увеличению зарплат и различных социальных выплат.

Социально-экономические требования украинцев закономерны, отметил Андрей Суздальцев. По его словам, граждан Украины «отрезвили» провальные «евроинтеграционные» реформы Порошенко. В то же время, как полагает эксперт, сейчас у населения такие же «завышенные социальные ожидания», как и после «майдана».

«Украинцы ждут чуда. Они надеются на мгновенное исправление ситуации, решение самых насущных проблем. И эта наивность — одна из причин феноменального успеха Зеленского, лихо и остроумно критиковавшего Порошенко за низкие зарплаты и высокие тарифы. Упрёки в адрес бывшего президента были обоснованны, но экономическая ситуация в стране безнадёжная. И никто из команды Зеленского не представляет, как её улучшить», — отметил Суздальцев.

Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве

РИА Новости

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии RT подчеркнул, что у команды избранного главы украинского государства нет чёткого плана экономических реформ. Правительство нового лидера Украины будет поддерживать экономику в основном за счёт западных кредитов и реструктуризации накопленных долгов, убеждён эксперт.

«Зеленскому досталась страна со стремительно деградирующей промышленностью. Высокотехнологичная продукция Западу не нужна, а российский рынок для неё Порошенко закрыл. Это прямое следствие евроинтеграционной и антироссийской истерики. При этом нет никаких предпосылок и инструментов для того, чтобы привести украинскую экономику хотя бы в минимальный порядок», — пояснил Безпалько.

«Полностью прозападный политик»

Граждане Украины ожидают от Зеленского серьёзных успехов в отношениях с Россией и в урегулировании конфликта в Донбассе. Из результатов соцопросов следует, что 41% населения страны поддерживает прямые переговоры с Москвой и главами Донецкой и Луганской народных республик.

На церемонии инаугурации Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе и подчеркнул, что готов на всё, чтобы остановить конфликт в регионе.

«Наше первое задание — прекращение огня в Донбассе», — заявил новый президент Украины.

При этом ранее Зеленский заявлял, что не собирается выполнять некоторые пункты Минских соглашений, в частности, не готов амнистировать участников конфликта на Донбассе и предоставить особый статус ДНР и ЛНР.

«Заявления Зеленского по Донбассу во время инаугурации являются совершенно пустыми, это уже входит в некую негласную традицию, потому что по тем же социологическим исследованиям этот вопрос в наибольшей степени беспокоит граждан Украины. Вместе с тем ни от Зеленского, ни от его окружения до сих пор не слышно никакой конкретики по поводу разрешения конфликта в Донбассе», — подчеркнул Денис Денисов.

У Зеленского весьма размытая позиция по такому принципиальному для русскоязычной части Украины вопросу, как закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предполагает тотальную украинизацию почти всех сфер общественной жизни. 15 мая его подписал Порошенко. Он должен вступить в силу через два месяца.

Суздальцев считает, что политика Зеленского по отношению к Донбассу и русскоязычным гражданам не изменится, и новый президент не станет отменять закон о языке.

«В предвыборных речах Зеленский мог показаться эдаким «голубем мира» на фоне воинственных лозунгов Порошенко. Но предпосылок к изменению отношения к непризнанным республикам и диалогу с ними нет, хотя Минские соглашения предполагают именно это. При этом Нормандский формат приказал долго жить ещё в 2016 году, и приход Зеленского к власти его не оживит», — отметил Суздальцев.

По словам эксперта, если новый президент Украины не пойдёт на прямые переговоры с российским лидером, это может привести к обрушению рейтинга Зеленского и «кризису легитимности». Большинство граждан Украины, как отметил Суздальцев, «наелось» антироссийской риторикой и осознаёт, что без нормальных отношений с Россией невозможно развивать страну и решать вопросы Донбасса.

«Зеленский — полностью прозападный политик, но если он продолжит занимать радикальную позицию по РФ и Донбассу, то растеряет поддержку как минимум половины избирателей. Хочет он того или нет, но встреча с российским лидером всегда была способом легитимизации власти для украинских президентов. Значение России очень велико. Тем более Москва остаётся ведущим инвестором и торговыми партнёром Украины», — пояснил Суздальцев.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский

globallookpress.com

Богдан Безпалько, со своей стороны, полагает, что антироссийские заявления Зеленского обусловлены его желанием угодить Западу, подчеркнуть лояльность конфронтационному курсу, который США проводят в отношении Москвы. Сейчас, как рассуждает эксперт, в Вашингтоне и ЕС «присматриваются» к избранному президенту и консультируют его по ключевым вопросам.

«Западу нужна от Зеленского покорность и управляемость. От Порошенко там откровенно устали, поскольку своей неуёмной жаждой власти он создал массу проблем, особенно американцам. Насколько Зеленский будет послушным, зависит от результатов его борьбы с кланом бывшего президента. На текущий момент однозначно можно сказать только одно —как и прежде, Киев будет безуспешно стучаться в двери НАТО и ЕС», — резюмировал Безпалько.