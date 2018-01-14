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Украинцы жалуются на соседей, слушающих русскую музыку

14 января 2018, 02:09  •  540 • В России

Казалось бы, у Украины есть шанс развернуться на 180 градусов и пойти по европейскому пути. Ну, построить заветную демократию или протиснуться в Евросоюз. Но не тут-то было. Украинская газета "Вести" рассказала, как далеко заходит борьба с «сепаратизмом».

- Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству, - рассказал репортерам представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Слава Богу, за русские песни и сериалы человека в тюрьму не посадят - и на том спасибо. Но обо все фактах "сепаратизма" полицейские докладывают в СБУ. И все, как в булгаковских книгах: доносы украинцы пишут друг на друга из-за мести или личной выгоды.

- Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить, - объяснился полицейский.

Да и примеров расправ через кляузы вагон и маленькая тележка. Вот жительница Полтавы добилась лишения родительских прав отца своего ребенка за то, что то посещал Донбасс. Или артиста Львовской оперы Николая Санжаревского внесли в "Миротворец" и обвинили в непатриотичных постах.

- Эта история очень напоминает Швондера и Шарикова из «Собачьего сердца», - поделился с «КП» психолог Павел Жавнеров. – Те тоже пытались разобраться с профессором Преображенским подобным образом. Когда человеку ежедневно промывают мозги пропагандой через телевизор, у него возникает озлобленное состояние. Для него нет «золотой середины», а есть категоричное «белое» и «черное». У таких людей возникает повышенная тревожность, любой малый конфликт они пытаются решить радикальным способом. У многих людей с психическим расстройством идет обострение, они везде ищут врагов. А страдают из-за этого мирные люди. Еще люди могут решать свои личные проблемы через клевету на другого. Вот в «Мастере и Маргарите» товарищ Могарыч написал донос на Мастера, чтобы переехать в его просторный подвал. Это ужасная история. Конечно, она подкреплена агрессией, льющейся на украинцев из прессы.

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