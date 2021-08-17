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Украинцы записали казахов в союзники по Крыму

17 августа 2021, 03:30  •  108 • Политика
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский активно пропагандирует первый международный форум "Крымская платформа", дата которого приурочена к 30-летию "незалежности" его страны. Он рассказал о том, как к "оккупации Крыма" относятся в стране его пребывания и записал казахов в союзники.
На саммит приглашены представители многих стран. Властям Казахстана от посольства Украины тоже поступило приглашение, но ответ давать они не спешат.
"Мы действительно надеемся на активную помощь Казахстана и синергию казахстанских экспертов по этому вопросу и ждём ответа от казахстанской стороны", - рассказал Врублевский в интервью порталу exclusive.kz.
Он напомнил о словах главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который считает "Крымскую платформу" тестом для всех государств. По его мнению, присутствие на саммите означает поддержку Украины и международного право, отсутствие – поддержку России и её "агрессию".
Украинской посол сделал акцент на том, что говорит честно, и сообщил: он осведомлён о мнении казахстанской общественности, с представителями которой общается.
"Подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной", - заявил Врублевский.
Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал о том, почему некоторые украинцы никогда не полюбят русских. Они, по его словам, ненавидят Россию и её народ "всеми фибрами души".

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