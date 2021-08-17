Украинцы записали казахов в союзники по Крыму

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский активно пропагандирует первый международный форум "Крымская платформа", дата которого приурочена к 30-летию "незалежности" его страны. Он рассказал о том, как к "оккупации Крыма" относятся в стране его пребывания и записал казахов в союзники.

На саммит приглашены представители многих стран. Властям Казахстана от посольства Украины тоже поступило приглашение, но ответ давать они не спешат.

"Мы действительно надеемся на активную помощь Казахстана и синергию казахстанских экспертов по этому вопросу и ждём ответа от казахстанской стороны", - рассказал Врублевский в интервью порталу exclusive.kz.

Он напомнил о словах главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который считает "Крымскую платформу" тестом для всех государств. По его мнению, присутствие на саммите означает поддержку Украины и международного право, отсутствие – поддержку России и её "агрессию".

Украинской посол сделал акцент на том, что говорит честно, и сообщил: он осведомлён о мнении казахстанской общественности, с представителями которой общается.

"Подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной", - заявил Врублевский.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал о том, почему некоторые украинцы никогда не полюбят русских. Они, по его словам, ненавидят Россию и её народ "всеми фибрами души".