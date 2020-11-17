Украинцы взбунтовались против произвола властей. Зеленский в это время устраивает флешмобы

Жители города Купянска Харьковской области устали мёрзнуть в своих домах, на работе, в школах, больницах. Отопления нет в 40% объектов социального назначения и в 15% жилых помещений, пишет портал "Последняя инстанция". В военном городке возле села Куриловка-1 почти половина людей живут с ледяными батареями.

На улице -8 градусов, дома - +3…+5. 16 ноября люди вышли на акцию протеста. Украинцы взбунтовались против произвола властей: они перекрыли одну из дорог Купянска. Причём о своих намерениях горожане предупреждали местные власти. Услышаны люди не были.

Тем временем Владимир Зеленский устроил флешмоб. На своей странице в Facebook он написал о 75-летии ЮНЕСКО и предложил присоединиться к поздравительной акции.

"Защищая свою свободу, Украина высоко ценит и поддерживает важную миссию ЮНЕСКО", - отметил президент.