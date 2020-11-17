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Украинцы взбунтовались против произвола властей. Зеленский в это время устраивает флешмобы

17 ноября 2020, 21:20  •  116 • В мире
Украинцы взбунтовались против произвола властей: в их домах до сих пор нет отопления, а морозы уже наступили. Президент Владимир Зеленский в это время устраивает флешмобы, угождая Западу.
Жители города Купянска Харьковской области устали мёрзнуть в своих домах, на работе, в школах, больницах. Отопления нет в 40% объектов социального назначения и в 15% жилых помещений, пишет портал "Последняя инстанция". В военном городке возле села Куриловка-1 почти половина людей живут с ледяными батареями.
На улице -8 градусов, дома - +3…+5. 16 ноября люди вышли на акцию протеста. Украинцы взбунтовались против произвола властей: они перекрыли одну из дорог Купянска. Причём о своих намерениях горожане предупреждали местные власти. Услышаны люди не были.
Тем временем Владимир Зеленский устроил флешмоб. На своей странице в Facebook он написал о 75-летии ЮНЕСКО и предложил присоединиться к поздравительной акции.
"Защищая свою свободу, Украина высоко ценит и поддерживает важную миссию ЮНЕСКО", - отметил президент.

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