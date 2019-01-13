Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Анaтолий Гриценко и его пpoгpaмма
Россия в десятке самых умных стран мира благодаря школьному образованию
Америка уходит из Сирии, чтобы там хозяйничал Израиль
"Героизация фашистов...": Венгерское правительство назвало героями сол...
Главная / Украина

Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия

13 января 2019, 11:54  •  90 • Украина
Молодая пара из украинского города Николаева высмеяла новый закон, предполагающий введение уголовного наказания за секс без добровольного согласия. 
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Об этом сообщает издание «Новости N».

Отмечается, что мужчина и его девушка решили показать «абсурдность» этого законопроекта, составив «акт на проникновение в другого живого человека».

После этого девушка сфотографировала, как мужчина заполняет этот «акт», и опубликовала снимок в социальных сетях.

На Украине 11 января вступил в силу закон, согласно которому правоохранители будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
13 января 2019, 08:39
«Политическое лукавство перед выборами»: как Порошенко перевёл «всю зарплату» на благотворительность
12 января 2019, 09:54
В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела
12 января 2019, 22:54
Спасённые при крушении судна в Турции украинские моряки прибыли в Одессу
Загрузка...
11 января 2019, 20:54
Прокуратура Киева прокомментировала данные о похищении фигуранта дела Вороненкова
13 января 2019, 11:54
Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
11 января 2019, 04:54
На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.