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Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE

25 ноября 2018, 20:54  •  349 • Война
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17:51
Приказ для провокационных действий Украины в Черном море в отношении РФ поступил напрямую от президента Петра Порошенко, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента (Украины Петра) Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
По мнению парламентария, целью провокации может послужить ответ Украины на успешный саммит в Стамбуле между президентами Турции и РФ, так как «Турецкий поток» проложен в обход Украины, что сократит ее транзитную роль и большая часть газа пойдет в обход Киева.
17:39
Российские военные самолеты Су-25 патрулируют район Керченского пролива из-за действий ВМС Украины, передает корреспондент РИА «Новости».
17:32
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией военных кораблей Украины в Черном море стоит Запад. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он отметил, что своими действиями украинские ВМС грубо нарушили международное право.
«Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима — не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море», — подчеркнул Аксенов.
По его словам, Украина, будучи «лишенной суверенитета» и находясь под внешним управлением, используется Западом как инструмент нагнетания напряженности.
«Однако ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев», — добавил глава Крыма.
17:18
ВМС Украины заявили, что возле украинских военных судов были замечены два российских ударных вертолета Ка-52, сообщатся в фейсбуке ведомства. Подчеркивается, что украинские корабли, которые направляются из Одессы в Мариуполь, уже третий час ждут прохода через Керченский пролив. По имеющимся данным, российские пограничные суда продолжают сопровождать украинские корабли.
17:05
16:52
По словам Шерина, России стоит готовиться к эскалации подобных провокаций извне на приграничных территориях.
«Сегодня нам необходимо усиливать войска быстрого реагирования: усиливать ВДВ, средства доставки. Чтобы мы могли отразить агрессию или в случае боестолкновения на приграничной территории с РФ мы имели возможность быть там, где нам нужно будет быть», — пояснил депутат.
16:44
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что действия украинской стороны — это запланированная провокация, поскольку подобный шаг попросту не может расцениваться как ошибка.
«Украинские корабли очень хорошо знают это небольшое море. Я думаю, там и ночью, в любую погоду, с закрытыми глазами можно разобраться, где нейтральные воды, а где — территориальные. Это провокация, попытка дестабилизировать ситуацию, спровоцировать РФ на какие-то действия, которые могли бы в дальнейшем стать объяснением для того, почему Украина должна отдать свои морские порты под американские военные корабли», — сказал парламентарий.
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16:33
Официальные представители ФСБ России сообщили, что украинские судна военно-морских сил на предельной скорости направляются к Керченскому проливу.
В ведомстве отметили, что подкрепление выдвинулось из пота Бердянск в составе двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза в 11.30. Отмечается, что пограничная служба ФСБ принимает все необходимые меры в связи со сложившейся ситуацией.
16:25
«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства. Действия ВМС Украины в российских территориальных водах продолжаются уже пятый час», — приводит РИА «Новости» комментарий ФСБ.
16:15
В министерстве иностранных дел Украины обвинили Россию в применении силы против трех кораблей военно-морских сил, совершающих переход из Одессы в Мариуполь, передает ТАСС.
«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Представители министерства отметили, что украинская сторона рассматривает действия России как нарушение норм устава ООН, конвенции ООН по морскому праву, а также двусторонней договорно-правовой базы.
16:08
«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили представители ВМС Украины.
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По их словам, корабли заранее объявили о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами, в целях обеспечения безопасности.
16:04
Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катера и рейдового буксира.
15:59
Керченский пролив на данный момент закрыт для гражданских судов из-за незаконного пересечения украинскими военными кораблями границы России, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт», — подтвердил Волков. Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.
15:54
В ФСБ также отметили, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утвержденный капитаном российского морского порта.
15:53
События начали развиваться около 7 утра по московскому времени. «Сегодня утром около 07:00 мск три корабля военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу России, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
15:50
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Тревожные новости поступают с юга нашей страны. Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу нашей страны и направляются к Керченскому проливу. Россия уже приняла ответные меры.
Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.

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