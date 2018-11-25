Украинцы вторглись в воды РФ и вызвали подкрепление. LIVE

Приказ для провокационных действий Украины в Черном море в отношении РФ поступил напрямую от президента Петра Порошенко, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента (Украины Петра) Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению парламентария, целью провокации может послужить ответ Украины на успешный саммит в Стамбуле между президентами Турции и РФ, так как «Турецкий поток» проложен в обход Украины, что сократит ее транзитную роль и большая часть газа пойдет в обход Киева.