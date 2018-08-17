«Украинцы все прекрасно понимают»: Власти Крыма прокомментировали изображение российского Крыма в украинском издании

Систематическое изображение Крыма как части России в украинских медиа и печатных изданиях говорит о неспособности госпропаганды «незалежной» убедить свое население в том, что Украина все еще владеет полуостровом, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Он заметил, что изображение единства Крыма и России на всевозможных картах в Украине и в мире уже превратилось в положительную тенденцию.

- Мне кажется, это показывает, что, несмотря на все усиленные попытки украинской пропаганды убедить весь мир и собственное население, что Крым принадлежит Украине, все прекрасно понимают, в том числе на территории самой Украины, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это факт, который изменить невозможно, - рассказал КП-Крым Владислав Ганжара.

Напомним, украинское издательство "Ранок" ("Утро") выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России.

Иллюстрация с Крымом опубликована в познавательном издании "Растительный мир" автора Елены Котенко, которая включена в серию "Познаем и исследуем", рассказывающая подрастающему поколению об окружающей среде.

Это уже далеко не первый случай, когда иностранные агентства или ученые «признают» Крым частью России. В июне австрийский демограф Саймон Кустенмахер опубликовал на своем аккаунте в Твиттере карту, на которой Крым обозначен как территория России.

Еще раньше украинский телеканал СТБ показал в эфире карту незалежной без Крыма. В результате каналу пришлось извиняться, а режиссера, который допустил такую "оплошность", украинский телеканал уволил.

Напомним, власти ЕС и других стран Запада не признают Крым территорией России и до сих пор считают полуостров частью Украины.