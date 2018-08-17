Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдавским поездам могут запретить останавливаться на Украине
Отказавшуюся ехать в Крым Вайкуле проверит совет при МВД
Саакашвили готов вернуться на Украину
После австрийской свадьбы Путина ждет ночь с Меркель
Главная / В России

«Украинцы все прекрасно понимают»: Власти Крыма прокомментировали изображение российского Крыма в украинском издании

17 августа 2018, 20:24  •  87 • В России

Систематическое изображение Крыма как части России в украинских медиа и печатных изданиях говорит о неспособности госпропаганды «незалежной» убедить свое население в том, что Украина все еще владеет полуостровом, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Он заметил, что изображение единства Крыма и России на всевозможных картах в Украине и в мире уже превратилось в положительную тенденцию.

- Мне кажется, это показывает, что, несмотря на все усиленные попытки украинской пропаганды убедить весь мир и собственное население, что Крым принадлежит Украине, все прекрасно понимают, в том числе на территории самой Украины, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это факт, который изменить невозможно, - рассказал КП-Крым Владислав Ганжара.

Напомним, украинское издательство "Ранок" ("Утро") выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России.

Иллюстрация с Крымом опубликована в познавательном издании "Растительный мир" автора Елены Котенко, которая включена в серию "Познаем и исследуем", рассказывающая подрастающему поколению об окружающей среде.

Это уже далеко не первый случай, когда иностранные агентства или ученые «признают» Крым частью России. В июне австрийский демограф Саймон Кустенмахер опубликовал на своем аккаунте в Твиттере карту, на которой Крым обозначен как территория России.

Еще раньше украинский телеканал СТБ показал в эфире карту незалежной без Крыма. В результате каналу пришлось извиняться, а режиссера, который допустил такую "оплошность", украинский телеканал уволил.

Напомним, власти ЕС и других стран Запада не признают Крым территорией России и до сих пор считают полуостров частью Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
17 августа 2018, 20:24
Украинский министр предложил своим гражданам ездить в Россию на медведях, отменив железнодорожное и автобусное сообщение
17 августа 2018, 20:24
"МиГ" готовит истребитель для космических войн
17 августа 2018, 20:24
«Украинцы все прекрасно понимают»: Власти Крыма прокомментировали изображение российского Крыма в украинском издании

17 августа 2018, 17:09
Киев «ударил в спину» США
16 августа 2018, 23:09
Ходатайство удовлетворить: фигуранток дела «Нового величия» перевели из СИЗО под домашний арест
16 августа 2018, 18:24
Немецкий телеканал обозначил на карте Крым частью России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
13 августа 2018, 08:54
Пограничники изъяли оружие у прибывшей в Крым гражданки Украины
15 августа 2018, 05:09
Путин собрался лишить Лукашенко кредитования (Руслан Осташко)
14 августа 2018, 14:40
Хотела бы вернуться в Союз
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.