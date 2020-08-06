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Украинцы восхитились мужеством Лукашенко перед Путиным

06 августа 2020, 18:00  •  45 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька поднял дух белорусских силовиков и не испугался угроз Москвы, полагают в Киеве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал украинским политикам пример личного мужества, когда приказал задержать в Минске 33 российских гражданина из ЧОП, на каждом шагу называя их "боевиками". Об этом написал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.
При этом, добавил он, совершенно не важно, разрешал ли белорусский лидер использовать Республику как транзитную территорию.
"Важно то, что он сейчас, отдав приказ об аресте в Минске боевиков из российского ЧВК "Вагнера", президент Белоруссии Лукашенко показал пример личного мужества, которого так не хватало нашим политикам в 2014 – 2015 году", – написал украинец в издании "Главред".
Одновременно политолог признал, что силы для сопротивления у сторон – Минска и Москвы – неравны. Однако Батька готов дать отпор Путину, в отличие от вождей постмайданной Украины в лице Александра Турчинова, Андрея Парубия и Петра Порошенко, "у которых не нашлось, ни мужества, ни любви к Украине", чтобы сопротивляться "агрессии" РФ в Крыму и Донбассе, считает автор статьи.
По его словам, все равно, чем закончится "личная битва Лукашенко и Путина", и так известно, что у России больше инструментов ее выиграть.
"Важно, что именно сейчас, президент Белоруссии не испугался угроз Кремля, отдал приказ о задержании наемников, доказал свое мужество и поднял боевой дух белорусских силовиков", – констатировал пан Небоженко.
Отметим, сейчас в Незалежной страшно возбудились после ареста 29 июля наших граждан в Минске, часть из которых могут иметь украинские паспорта и, вероятно, как утверждает писатель Захар Прилепин, воевали в его батальоне в ДНР. Масла в огонь подлил своей предвыборной речью Лукашенко, обвинив власти России во вранье по поводу целей нахождения россиян в Республике.
Кажется, последний гвоздь в отношения между Минском и Москвой Батька вбил в ходе интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором он заявил буквально следующее:
"Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину", – цитирует американское "Радио Свобода" Александра Григорьевича.
Напомним, до сих пор нет никакой информации о личных переговорах Лукашенко и Путина насчет арестованных россиян.

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