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Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам

16 марта 2021, 13:15  •  67 • Политика
Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Натовские суда зашли в порт Одессы
Украина совместно со своими помощниками-кураторами из Североатлантического альянса снова поиграли мускулами. ВМС Незалежной вместе с противоминной группой натовских кораблей провели учения в акватории Черного моря.
Сообщается, что суда альянса пришвартовались в одесском порту 10 марта. Цель прибытия иностранных военных гостей в Незалежную – совместная отработка боевых маневров на воде. О радостном для киевского режима событии отчитались представители Военно-морских сил Украины. Соответствующая заметка появилась на официальном аккаунте ВМС в "Фейсбук".
В рамках военных учений были отработаны совместные действия украинского экипажа с коллегами из Румынии, Турции и Испании. Сообщается, что военнослужащие потренировались передавать груз на воде, также провели корабельно-боевые учения и отразили воздушные атаки предполагаемого противника.
Отметим, с начала года это уже вторые боевые учения украинцев при участии кораблей Североатлантического альянса. Незалежная с большим рвением бряцает оружием в акватории Черного моря.
К слову, недавно глава Крымской республики Сергей Аксенов заявил, что американские власти намеренно подталкивают украинских руководителей любыми способами раскачивать ситуацию в Крыму. Впрочем, Аксенов добавил, что никаких перспектив в военном плане агрессорам не светит.

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