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Украинцы вбросили "утку" про бомбы. Кремль всё разложил по полочкам

01 марта 2022, 14:25  •  261 • Политика
В украинском сегменте интернета появилась информация о вакуумных бомбах. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на эти сообщения.
Украинцы стали писать в интернете, что Россия якобы использует кассетные и вакуумные бомбы. В Кремле назвали эту информацию неправдивой.
Это "утка". Однозначно,
- ответил Песков, комментируя эти сообщения.
Он добавил, что русские войска не осуществляют удары по жилому комплексу. Это исключено, заявил Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что американское ядерное оружие в странах Европы должны вернуть обратно в США. Кроме того, пояснил министр, Россия глубоко обеспокоена ставшей последствием политики Запада ситуацией в ОЗХО.

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