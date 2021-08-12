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Украинцы в годовщину самой страшной катастрофы русского подводного флота опустились до обвинений

12 августа 2021, 22:40  •  110 • Политика
Украинские журналисты в годовщину самой страшной трагедии русского подводного флота опустились до прямых обвинений в адрес России. Всю ответственность за гибель "Курска" они возложили на руководство России и на президента Владимира Путина лично.
Журналисты украинского портала "Обозреватель" подготовили материал по случаю годовщины гибели подлодки "Курск". Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" затонул ровно 21 год назад - 12 августа 2000 года.
Согласно официальному отчёту, подготовленному Генпрокуратурой, причиной катастрофы стал взрыв учебной торпеды, который произошёл из-за утечки торпедного топлива. Возникший пожар спровоцировал взрыв остальных торпед, что привело к разрушению подлодки.
Однако украинская пресса решила максимально политизировать этот несчастный случай. Она раскритиковала власти России за медленную реакцию и за отказ воспользоваться помощью иностранных государств в первые дни катастрофы.
Отдельно досталось и Путину, который на тот момент успел пробыть на посту президента всего полгода. Автор "Обозревателя" поставил в вину главе государства то, что он не прервал свой отпуск и не поехал на место происшествия в первый же день. А также вспомнил знаменитую фразу Путина "Она утонула", которая последовала на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга о том, что произошло с подлодкой "Курск".
Позже, в 2018 году, Путин заявил, что ему не сообщили подробностей о происшествии в Баренцевом море. Он отметил, что гибель "Курска" наглядно показала плачевное состояние Вооружённых сил России в начале двухтысячных годов.

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