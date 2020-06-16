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Украинцы устроили скандал в Испании из-за Крыма
16 июня 2020, 23:00 • 154 • Политика
В Незалежной в очередной раз возмутились из-за карты российского полуострова
На Украине продолжают негодовать каждый раз, когда в мире указывают, как это и должно быть, Крым частью России. На этот раз от посольства Незалежной в Мадриде досталось МИД Испании после того, как местная телерадиокомпания RTVE отнесла полуостров к РФ на карте с информацией о COVID-19.
Как посетовала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в "Фейсбук", украинцам приходится учить зарубежных журналистов географии.
"Такие явления недопустимы",
– написала Джеппар. Дипломаты попросили исправить "оплошность".
Позже Джеппар сообщила подписчикам, что их требование было выполнено.
Украина не может смириться с решением крымчан, которые в 2014-м проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. В Киеве даже пытаются разрабатывать реформы, касающиеся Крыма. На что в России отметили, что Незалежной пора забыть о полуострове.
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