Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Главная / В мире

Украинцы устроили провокацию на Донбассе шарами с фашистской символикой

26 августа 2020, 16:35  •  167 • В мире
В армии ДНР сообщили о попытках украинских силовиков устроить провокации на линии соприкосновения. В экстренном заявлении военных говорится, что из Авдеевки ранее была запущена связка шаров с фашистской символикой.
На линии соприкосновения в Донбассе украинцы пытаются провоцировать военных ДНР. Как говорится в экстренном заявлении армии народной республики, в понедельник, 24 августа, силовики использовали БЛА "Фантом" возле посёлка Новолуганское.
Кроме того, сообщают из ДНР, возле Новгородского украинские бойцы продолжили инженерные работы. А из Авдеевки в небо была выпущена связка шаров с фашистской символикой.
При этом, подчёркивается в заявлении, несмотря на попытки украинцев, ополчение не поддалось на эти уловки и строго соблюдало режим прекращения огня, передаёт "Свободная Пресса".
Напомним, что ранее представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал невыполнимой идею введения миротворцев в Донбасс. По его словам, ситуацию следует разрешить несколько иными методами.
В то же время украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе завершатся к концу этого года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



167
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 02:00
Повтор нежелателен: почему в ЕС призвали не сравнивать ситуацию в Белоруссии с украинским кризисом
25 августа 2020, 07:30
«Привлекательные возможности»: в США считают Россию перспективным рынком сбыта продовольственных товаров
25 августа 2020, 12:10
На смену «делу Скрипалей» приходит «дело Навального»
25 августа 2020, 10:20
Теракт в Сирии попал на фото: Последствия коснулись всей страны
25 августа 2020, 19:30
"Шанс ещё есть, но": Китайский эксперт назвал неожиданные сроки договора СНВ-3
25 августа 2020, 23:05
«Рассчитываем, что и немецкие медики проявят профессиональный подход»: МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революц...
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже п...
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 04:40
Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара
26 августа 2020, 12:55
В России назвали единственное условие возвращения Крыма Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
23 августа 2020, 21:40
"Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.