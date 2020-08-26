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Украинцы устроили провокацию на Донбассе шарами с фашистской символикой
26 августа 2020, 16:35 • 167 • В мире
В армии ДНР сообщили о попытках украинских силовиков устроить провокации на линии соприкосновения. В экстренном заявлении военных говорится, что из Авдеевки ранее была запущена связка шаров с фашистской символикой.
На линии соприкосновения в Донбассе украинцы пытаются провоцировать военных ДНР. Как говорится в экстренном заявлении армии народной республики, в понедельник, 24 августа, силовики использовали БЛА "Фантом" возле посёлка Новолуганское.
Кроме того, сообщают из ДНР, возле Новгородского украинские бойцы продолжили инженерные работы. А из Авдеевки в небо была выпущена связка шаров с фашистской символикой.
При этом, подчёркивается в заявлении, несмотря на попытки украинцев, ополчение не поддалось на эти уловки и строго соблюдало режим прекращения огня, передаёт "Свободная Пресса".
Напомним, что ранее представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал невыполнимой идею введения миротворцев в Донбасс. По его словам, ситуацию следует разрешить несколько иными методами.
В то же время украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе завершатся к концу этого года.
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