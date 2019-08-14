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Украинцы успокоились самоподсчётами: Поставку российского газа не свернут и после 2020-го
14 августа 2019, 04:09 • 103 • В мире
Украина может спокойно рассчитывать на то, что как минимум в течение полутора-двух лет Россия сохранит транзит газа по украинской ГТС в нынешних объёмах. Такие самоподсчёты на странице в соцсети привёл глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. По его словам, и после 2020-го как минимум полгода-год Назалежная сможет рассчитывать на голубое топливо из России.
Украина пока может успокоиться по поводу возможного ограничения объёмов транзита газа по действующей ГТС. Таким прогнозом на странице в Facebook поделился глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
По его словам, поскольку "Северный поток - 2" не сразу выйдет после запуска на запланированную мощность по объёмам поставок, у Незалежной ещё есть время подготовиться, передаёт "Утро.ру".
В частности, в своих выводах он отмечает, что транзитный договор между Украиной и Россией по поставкам газа как минимум будет действовать еще год.
"Если газопровод Nord Stream - 2 будет запущен только с восьмимесячным опозданием, всё равно для выхода на работу на полной мощности уйдёт немало времени", - полагает Данилишин.
Потому, заметил он, поставки топлива в обычных объёмах продолжатся "не менее полутора лет после начала 2020 года".
Украинец также отмечает, что есть вероятность, что "Газпром" заключит новый договор по транзиту с "Нафтогазом", который заканчивается в конце 2019-го, на период полтора-два года, чтобы поставлять в Европу по украинской ГТС 50-65 млрд кубометров газа в год.
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