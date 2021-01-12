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Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 00:05 • 57 • Политика
В украинском телеграм-канале Klymenko Time сообщили детали по санкциям, введённым США против граждан и организаций Украины. Как оказалось, удар нанесён по тем, кто так или иначе был причастен к скандалу вокруг семейства Байдена. "Демократы начинают мстить", - отмечает автор паблика.
США ввели санкции против Украины за вмешательство в выборы. На сайте американского Минфина говорится, что под ограничения попали семеро граждан Незалежной и четыре организации.
Санкции введены против следующих компаний: ООО "Эра-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа").
Также под ограничения попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Пётр Журавель.
По мнению американской стороны, все они "входят в связанную с Россией часть влияния, ассоциированную с Андреем Деркачом". По версии США, нардеп Деркач, обнародовавший переговоры Порошенко и Байдена, является российским агентом. В сентябре он также попал под санкции.
В украинском телеграм-канале Klymenko Time отметили, что удар из Вашингтона, действительно, нанесён по тем, кто так или иначе причастен к скандалу вокруг Байдена и его семейства.
"Словом - удар по всем, кто так или иначе был причастен к публикации плёнок Байдена и Порошенко и изобличению бизнес-схем семейства Байденов в Украине. Андрей Деркач, напомним, в списке санкций ещё с 2020-го. Демократы начинают мстить", - констатирует автор канала.
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