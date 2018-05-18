«Украинцы специально завели НАТОвцев на минное поле»

На территории Донбасса на линии соприкосновения в районе подконтрольного украинским войскам поселка Авдеевка в четверг 17 мая подорвались инструкторы НАТО, при этом погибло не менее трех человек. По данным разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики, военнослужащие НАТО посетили линию соприкосновения в сопровождении киевских силовиков в районе Авдеевки, передает ФАН.

«Командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — рассказали в оперативном командовании ДНР.

По предварительным данным, погибли три человека — военнослужащие из Канады. Еще двое американских военных пострадали.

В конце прошлого месяца в ДНР сообщали о готовности возбудить уголовное против военнослужащих НАТО, передает НСН. Об этом рассказывал замкомандующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.

«В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге», — пояснял военный.

В ноябре 2017 года спецслужбы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили разведподразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков, расположенной у границы с Россией.

Об этом сообщал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Речь шла о подконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Вблизи села Александровка Станично-Луганского района в лесном массиве располагается база… На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», — рассказывал Марочко.

По его словам, база охраняется специальным подразделением Главного управления разведки министерства обороны Украины. Месяцем ранее Басурин рассказывал, что в Донбасс прибыли подразделения украинских силовиков, которые прошли подготовку у инструкторов стран НАТО.

«На передовую в зону АТО направляются подразделения, прошедшие курс подготовки с привлечением иностранных инструкторов из стран НАТО», — указывал военный ДНР.

По его словам, учитывая тактику «выжженной земли» войск НАТО в Сирии, Ираке и Афганистане, ДНР делает вывод, что «военно-политическое руководство Украины не рассматривает мирный путь разрешения конфликта в принципе».

«И после ротации бригад жертвы среди мирного населения нашей республики могут только увеличиться», — предупреждал Басурин.

Он также сообщал, что руководство Украины перебросило снайперские группы под руководством инструкторов из НАТО в район линии соприкосновения в Донбассе.

«По данным нашей разведки, в район Докучаевска прибыло шесть снайперских групп … для выполнения задач под руководством инструкторов НАТО», — говорил Басурин.

В сентябре прошлого года бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом сообщала пресс-служба минобороны Украины.

«В районе проведения антитеррористической операции (военной операции в Донбассе. — «Газета.Ru») побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне — внештатным советником президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что Расмуссен вместе с группой европейских политиков посетил ряд городов Донецкой области,

где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск. По данным ведомства, делегация посетила одну из бригад вооруженных сил Украины, дислоцирующуюся у линии соприкосновения на донецком направлении.

В августе того же года на военном параде в Киеве, приуроченном ко Дню независимости Украины, принял участие 231 иностранный военнослужащий. Впервые за 26-летнюю историю Украины в подобном мероприятии приняли участие солдаты государств – членов НАТО.

По улицам Киева прошлись парадные расчеты Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Молдавии, Польши и США, а также знаменные группы Латвии, Румынии и Эстонии. За парадом наблюдали специально приглашенные министры обороны многих стран, в том числе Грузии, Польши, Турции, стран Прибалтики и других. Среди прибывших в Киев иностранных высших военных чиновников был и министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.