Украинцы спасаются от голода лесными рейдами в Белоруссию

На фоне скандала между Киевом и Минском на украинской границе едва не вспыхнул "ягодный бунт". Сельчане испугались, что из-за натянутых отношений двух стран их не будут пускать в белорусские леса.

Жители приграничных территорий Украины кормятся белорусской черникой. На белорусском телеканале сообщили, что только за июль более тысячи украинцев пересекли границу, чтобы собирать ягоды в Белоруссии.

Сами жители Незалежной признаются, что возможность, оставленная им Минском, позволяет хоть как-то выжить.

"Спасибо Лукашенко. Мы живем от леса, [а у нас – ред.] работы нема, всё поразвалено", - рассказал пенсионер из Украины, пересёкший границу, чтобы собрать чернику в белорусском лесу.

В начале июля стало известно, что белорусская сторона полностью закрыла границу с Украиной. Эта новость едва не вызвала "ягодный бунт" у жителей ближайших украинских сёл. Но, уточнили в Белоруссии, простых украинцев эти жёсткие ограничения не коснулись.