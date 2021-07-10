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Украинцы спасаются от голода лесными рейдами в Белоруссию

10 июля 2021, 01:30  •  73 • В мире
На фоне скандала между Киевом и Минском на украинской границе едва не вспыхнул "ягодный бунт". Сельчане испугались, что из-за натянутых отношений двух стран их не будут пускать в белорусские леса.
Жители приграничных территорий Украины кормятся белорусской черникой. На белорусском телеканале сообщили, что только за июль более тысячи украинцев пересекли границу, чтобы собирать ягоды в Белоруссии.
Сами жители Незалежной признаются, что возможность, оставленная им Минском, позволяет хоть как-то выжить.
"Спасибо Лукашенко. Мы живем от леса, [а у нас – ред.] работы нема, всё поразвалено", - рассказал пенсионер из Украины, пересёкший границу, чтобы собрать чернику в белорусском лесу.
В начале июля стало известно, что белорусская сторона полностью закрыла границу с Украиной. Эта новость едва не вызвала "ягодный бунт" у жителей ближайших украинских сёл. Но, уточнили в Белоруссии, простых украинцев эти жёсткие ограничения не коснулись.

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