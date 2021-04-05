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Украинцы сожгли флаг России "в поддержку Белоруссии". В Минске от такой поддержки открестились
05 апреля 2021, 19:05 • 77 • Политика
Украинские радикалы устроили акцию в центре Киева и сожгли флаг России "в поддержку Белоруссии". Однако в Минске от такой поддержки открестились. Сами белорусы российские флаги жечь отказались.
На Майдане Незалежности состоялась акция в поддержку украинских оппозиционеров, которые с лета прошлого года устраивают массовые протесты. Несколько активистов вышли на площадь с белорусскими флагами, выкрикивая "Жыве Беларусь!" (белорусский патриотический лозунг - "Да здравствует, Белоруссия!") и "Слава Украине" (лозунг украинских националистов, возведённый в ранг официального воинского приветствия).
При этом двое из них достали российский флаг, облили его горючей жидкостью, подожгли и бросили на землю.
Скриншот:Telegram/Выпускайте Кракена!
Отметим, что украинские радикалы нередко жгут российские флаги на своих акциях. Буквально на днях подобный случай произошёл к Одессе. 3 апреля националисты облили краской и сожгли российский триколор возле генконсульства РФ. Огню также был предан флаг украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!", которая выступает за завершение войны в Донбассе и прекращение угнетения русского языка на Украине.
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