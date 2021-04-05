Украинцы сожгли флаг России "в поддержку Белоруссии". В Минске от такой поддержки открестились

Украинские радикалы устроили акцию в центре Киева и сожгли флаг России "в поддержку Белоруссии". Однако в Минске от такой поддержки открестились. Сами белорусы российские флаги жечь отказались.

На Майдане Незалежности состоялась акция в поддержку украинских оппозиционеров, которые с лета прошлого года устраивают массовые протесты. Несколько активистов вышли на площадь с белорусскими флагами, выкрикивая "Жыве Беларусь!" (белорусский патриотический лозунг - "Да здравствует, Белоруссия!") и "Слава Украине" (лозунг украинских националистов, возведённый в ранг официального воинского приветствия).

При этом двое из них достали российский флаг, облили его горючей жидкостью, подожгли и бросили на землю.

Белорусские оппозиционеры смело и решительно сожгли флаг России. Произошло это, правда, в Киеве на Майдане Незалежности на "акции в поддержку Белоруссии". На территории самой РБ поддерживать её не стали, как и сжигать там флаг, - пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Скриншот:Telegram/Выпускайте Кракена!

Отметим, что украинские радикалы нередко жгут российские флаги на своих акциях. Буквально на днях подобный случай произошёл к Одессе. 3 апреля националисты облили краской и сожгли российский триколор возле генконсульства РФ. Огню также был предан флаг украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!", которая выступает за завершение войны в Донбассе и прекращение угнетения русского языка на Украине.