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Украинцы случайно выдали "хозяев" международного авантюриста Христо Грозева

04 апреля 2021, 21:05  •  175 • В мире
Украинцы случайно выдали "хозяев" международного авантюриста Христо Грозева. Один совершенно невинный, казалось бы, звонок выявил участие иностранных спецслужб.
В Берлине подходит к концу дело об убийстве Хангошвили. Главным свидетелем обвинения проходит Христо Грозев - уроженец Болгарии, журналист, позиционирующий себя как "медиаменеджер" и представляющий Bellingcat. Он раскрутил теорию о том, что убили Хангошвили некие русские агенты, а поручил им это сделать чуть ли не лично Владимир Путин.
"Здесь материала на несколько шпионских детективов сразу", - отмечает автор РИА "Новости" Виктория Никифорова, опубликовавшая большой материал о Грозеве как об "агенте на доверии".
В немецких СМИ постоянно ведутся пропагандистские атаки на Россию. И длится это десятилетиями - с 40-х годов, когда создавалась "независимая" пресса Германии, а курировали процесс британцы и американцы. Несколько лет назад немцам очень удачно подвернулись Грозев и его "расследования". На родине его обвиняют в мошенничестве, махинациях, публикации фейков.
"Мания искать российские спецслужбы Грозеву не изменила", - говорится в статье.
Христо Грозев обнаруживал российских агентов в Донбассе, Берлине, Альпах, Софии, Солсбери, Лондоне - да практически везде. Из последнего - в Киеве. Украина пообещала Грозеву серьёзную охрану и королевский приём. Журналист собирался расследовать дело "вагнеровцев в Белоруссии". Ни приёма, ни охраны не оказалось, но несколько интервью Христо взять сумел.
Задержание "вагнеровцев" должно было бы быть гениальной американо-украинской операцией, но вмешался предатель. Так и осталось неясным, то ли проговорился сам президент Украины Владимир Зеленский, то ли кто-то из его ближайшего окружения.
А потом оказалось, что "расследование" Грозева заставило руководителя украинской разведки позвонить заместителю начальника MI6 Ли Лоуренсу, попросить, чтобы Bellingcat прекратило снимать свой фильм о "вагнеровской" операции спецслужб.
Так украинцы случайно выдали "хозяев" международного авантюриста Христо Грозева. Выяснилось, что именно Ли Лоуренс и является его куратором.

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