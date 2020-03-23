Украинцы скупают оружие

Пандемия коронавируса привела к тому, что часть украинцев начала скупать не только продукты и маски, но и ружья, патроны и другую продукцию магазинов оружия.«Пока спрос не столь ажиотажный, как в 2014-м. На некоторые виды товаров он вырос, но на огнестрельное оружие - наоборот, снизился, так как сервисные центры разрешительной системы, куда надо обращаться для оформления разрешения на приобретение оружия, сейчас на карантине», - поделился владелец сети оружейных магазинов «Ибис. Оружие. Рыболовство» Афанасий Маслийник.По его словам, если в 2014 все готовились к войне и покупали гражданское оружие, имеющее воинское прошлое(гражданские версии автоматов Калашникова), то сейчас украинцев больше беспокоит вопрос самозащиты, потому популярнее более простое и доступное оружие, к примеру, недорогие помповые ружья.Инструктор стрелкового клуба «Практика» Виталий Педченко отмечает, что «сейчас паника внезапная, события развиваются стремительно, время пошло буквально на недели и дни. Оформить разрешение не успели - система перестала принимать граждан. Даже те, кто должен был вот-вот его получить, не могут забрать разрешение»«Поэтому сейчас массово закупают патроны, а оружие покупают только те, кто имеет на руках разрешение на приобретение», - отмечает инструктор.При этом цены в оружейных магазинах пошли вверх. Связано это сразу с несколькими причинами. Первая - проседание курса гривны, а большинство ружей, которые продаются на Украине, и комплектующие к ним - из США, Канады и Турции, даже патроны, которые производятся на Украине, используют импортные компонентыДругая причина ажиотажа - вероятный дефицит в магазинах оружия. Здесь влияет и прекращение авиасообщения с США, и сокращение производства на заводах оружия из-за карантина.«Работа европейских логистических компаний затруднена, сроки доставки выросли в несколько раз, услуги значительно подорожали. Вполне вероятно, что оружие и боеприпасы будут дорожать. Или, если ситуация с пересечением границ не улучшится, они снова могут закончиться. Это вопрос нескольких недель или месяца» , - объясняет Афанасий Маслийник.В настоящее время магазины оружия закрыты в связи с введённым в стране карантином. Однако некоторые все еще работают как пункты выдачи заказов через интернет. Пока не разберут все, что есть на складах.Как объясняют психологи причина для ажиотажа на оружие - психологическая.«Каждый человек в каждой стране пытается удовлетворить базовый инстинкт – самосохранения», - говорит председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, добавив, что в смутные времена доверия к государственным структурам становится меньше, поэтому все рассчитывают на себя.При этом Учайкин считает, при таких условиях закрывать магазины самозащиты – ошибка, так как, это приведет к увеличению объемов продаж на черном рынке, и следовательно, еще больше нелегального оружия попадет в руки украинцев, а уровень общественной безопасности снизится.