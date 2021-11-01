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Украинцы скоро начнут бить "Слуг народа" - в Раде оценили антирейтинг Зеленского
01 ноября 2021, 20:00 • 272 • Политика
Действующий лидер оказался главным разочарованием страны за последние годы
Текущие настроения среди украинских гражда таковы, что в скором времени население начнет "бить" представителей нынешней президентской фракции. Таким прогнозом поделился депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин, комментируя недавний антирейтинг среди кандидатов на пост главы государства.
Так, в списке "антикандидатов" в президенты глава государства Владимир Зеленский оказался лидером, опередив экс-лидера Петра Порошенко, о чем говорят данные социального опроса, проведенного специалистами из центра Разумкова. Действующий президент Украины набрал практически 32%, Порошенко и Медведчук – 31,6 и 24,7 процента соответственно.
Так, Волошин указал, комментируя статистику, что Зеленский обогнал главу "Оппозиционной платформы" на целых семь процентов, хотя последний подвергался постоянному информационному давлению и очернению, развернутому со стороны "Слуг народа", и ни от кого не скрывал свои взгляды, дружественные к Российской Федерации. Однако масса "грязи", заявил парламентарий в социальных сетях, не помогла действующему лидеру заручиться поддержкой и симпатиями украинских граждан.
Зеленский, продолжил депутат Верховной рады, стал самым сильным разочарованием Украины меньше чем за трехлетний период.
"Говорю "Слугам", что скоро люди начнут их бить. Они, наивные, не верят", – заявил парламентарий на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Ранее политолог Игорь Шатров заявил, что падение рейтинга действующего президента Украины вместе с его партией вызвана невыполнением обещанного. Однако, указал эксперт, подобное явление уже стало характерным для постсоветской Незалежной.
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