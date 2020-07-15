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Украинцы штурмуют границу Венгрии: На КПП выстроилась очередь из сотен автомобилей
15 июля 2020, 08:00 • 60 • Политика
На границе Украины с Венгрией образовались очереди из сотен автомобилей. Украинцы пытаются попасть на венгерскую территорию, пока страна не закрыла границу с Незалежной.
Граждане Украины бросились на штурм границы с Венгрией после того, как в венгерских СМИ появилась информация о закрытии для них границ. Сотни автомобилей выстроились в очередь перед пунктом пропуска "Тиса".
Ранее венгерское правительство решило ограничить въезд в страну в рамках усиления противоэпидемиологических мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С завтрашнего дня въезд в Венгрию будет запрещён всем иностранцам.
Исключение из правил сделано лишь для обладателей венгерского вида на жительство. Таких на Украине абсолютное меньшинство. Поэтому граждане Незалежной пытаются попасть в Венгрию, пока ещё есть такая возможность, что привело к гигантской очереди на границе.
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