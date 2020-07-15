Украинцы штурмуют границу Венгрии: На КПП выстроилась очередь из сотен автомобилей

Граждане Украины бросились на штурм границы с Венгрией после того, как в венгерских СМИ появилась информация о закрытии для них границ. Сотни автомобилей выстроились в очередь перед пунктом пропуска "Тиса".

"Сейчас оформления ждут около 200 транспортных средств", говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Ранее венгерское правительство решило ограничить въезд в страну в рамках усиления противоэпидемиологических мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С завтрашнего дня въезд в Венгрию будет запрещён всем иностранцам.

Исключение из правил сделано лишь для обладателей венгерского вида на жительство. Таких на Украине абсолютное меньшинство. Поэтому граждане Незалежной пытаются попасть в Венгрию, пока ещё есть такая возможность, что привело к гигантской очереди на границе.