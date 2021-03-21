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Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически»

21 марта 2021, 01:25  •  114 • Украина

Согласно данным американских аналитиков, на сегодня Украина является единственной экономически несвободной страной на европейском континенте.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет экс-министр экономики и торговли в первом постмайданном правительстве Украины Павел Шеремета, обративший внимание, что американский The Heritage Foundation обновил Индекс экономической свободы.

«В результате исследования Украина не просто осталась наименее экономически свободной страной Европы, она теперь единственное европейское государство, которое несвободно», – отмечает Шеремета.

По его словам, выглядят в рейтинге «совершенно ужасно — защита прав собственности, эффективность правосудия, инвестиционная и финансовая свободы».

«Нам трудно принять, что у наших северо-восточных соседей куда выше уровень экономической свободы. Однако The Heritage Foundation считает именно так. С 1995 года, за 27 лет исследований, экономическая свобода у нас была на гораздо более низком уровне, чем у нации-агрессора в течение 16 лет. Приблизительно одинаковый уровень фиксировался 10 лет, и лишь один год (в 2008‑м) в Украине показатель свободы был выше», – сокрушается экс-министр.

Он также сообщает, что результаты рейтинга шокировали многих на Украине.

«Получив такие шокирующие результаты рейтинга (127‑е место в мире), многие украинцы оказались на первых двух стадиях принятия негативной информации: отрицание и злость. В комментариях то и дело звучало «рейтинг необъективный», «неадекватный», «критерии непонятны», – продолжает автор.

При этом он подчеркивает, что эти данные подтверждаются и Всемирным банком.

«Рейтинг отлично коррелирует с исследованием легкости ведения бизнеса Всемирного банка, где Грузия на 7‑м месте, Эстония — на 18‑м, Казахстан — на 25‑м (и все три страны экономически свободны по версии The Heritage Foundation), Россия — на 28‑м, Беларусь — на 49‑м, а Украина — на 64‑м. Два совершенно разных института не могут так уж сильно ошибаться», – резюмирует Шеремета.

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