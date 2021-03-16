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Украинцы сделали "подарок" России на годовщину референдума в Крыму

16 марта 2021, 15:05  •  209 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве развесили плакаты с портретами наших дипломатов и "их признанием"
На Украине не позабыли о том, что 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией, решив напомнить народу об этой годовщине специальными плакатами.
На них изображены лица сотрудников посольства РФ в Киеве. Некоторых к тому же представили как работников ГУ Генштаба России и ФСБ.
Рядом значится надпись их якобы признания на двух языках, что "Крым – это Украина". Также на автомобилях российских дипломатов появились наклейки в виде герба незалежной – тризубца.
Плакаты красуются не только у здания нашего посольства. Их также разместили возле диппредставительств Великобритании, Германии, США, Франции, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии и Таджикистана, сообщают украинские СМИ, пишет "Взгляд".
Жители нашей страны уже оценили "презент" соседей. В Сети написали, что "Украина – это Бердичев с Житомиром, а все остальное – подарки соседей!". И съязвили: "Да хоть сто плакатов развесьте! Можете ими даже потом подтереться! Только Крым был, есть и будет частью России!".
Также интернет-пользователи спросили, "почему бы посольству России не повесить ответный плакат "Украина – это Жопа"?". Назвали эти действия граждан Незалежной "фантомными болями хохлов" и даже предложили: "Так придите заберите".
Ранее перед посольством РФ в Киеве установили билборд с надписью. "Крым – это Украина". Пользователи соцсетей тут же посоветовали властям Незалежной развернуть плакат к "замурованным" окнам дипмиссии и сплясать гопака.

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