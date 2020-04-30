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Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен
30 апреля 2020, 15:10 • 33 • Украина
В регионах Украины правоохранители провели так называемые «специальные рейды» по пунктам приема лома цветных и черных металлов — немногочисленным объектам на территории страны, работающим в условиях карантина COVID-19. Итоги акции поразили даже видавших виды стражей порядка. Нуждающиеся в «живых деньгах» граждане приносят в указанные пункты не только остовы своих автомобилей, старые холодильники и трубы, но и разобранные снаряды систем залпового огня, и даже разрезанные части авиационной техники.
По мнению независимых экспертов, в том случае, если официальный Киев не отменит жестких карантинных мер, в ближайшее время «на металл» пойдут не только вагоны и локомотивы «Укрзализныци», но и немногочисленные оставшиеся памятники архитектуры. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.
История, произошедшая в небольшом городке в Черниговской области, поистине шокировала общественность. Некий руководитель территориальной общины лично привез на базу сбора вторсырья около 80 элементов железной конструкции общим весом в 10 тонн.
Получив наличными около 37 тысяч гривен (примерно 120 тысяч рублей), указанный руководитель со товарищи уехал восвояси. Немногим позднее вызванные бдительными сотрудниками базы эксперты пришли к выводу, что «подлежащая утилизации «ржавчина» является фрагментом башни, созданной на основе чертежей проекта архитектора и изобретателя Владимира Шухова.
В соседней, Сумской области сотрудники предприятия, также отправленные по причине карантина в связи с пандемией COVID-19 в неоплачиваемые отпуска, решили не ждать милости от своего начальства. Так, в пункт приема металлолома группа граждан сдала части двигателя для вертолета Ми-8, а также лопасти винта, сделанного из цельного металла.
Любопытно, что сами сотрудники украинских пунктов приема черных и цветных металлов своих соотечественников, сбывающих «железо» практически за бесценок, не только не осуждают, но и оправдывают перед теми же правоохранителями.
Впрочем, порыв Владимира тут же был нивелирован представителями региональной следственной комиссии, проводившей рейд на вверенном ему объекте. Мужчине напомнили, что за упомянутые «крышки» пункту приема грозит закрытие, а его руководителю — тюремное заключение. Помимо прочего, правоохранители привели случай с приемщиками одной из баз, которые оформили как «лом» два списанных пассажирских железнодорожных вагона, находившихся в хорошем состоянии.
Автор: Леонид Андросов
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