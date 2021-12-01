Украинцы сдают гривну. Эпилог Зеленского

«Я советую не инвестировать в Украину» – заявила полгода назад экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.В чем все-таки причина столь значительного падения гривны?Инвестиционный климат Украины, является одним из самых неблагоприятных в Европе. На фоне не работающих судебной и правоохранительной систем, постоянных рейдерских захватов предприятий и национализации частной собственности, становится ясно, почему иностранные инвесторы предпочитают Украине другие государства. Последние слухи об «отжиме» у Рината Ахметова сети ТЭЦ повергли в шок оставшихся украинских вкладчиков.К слову, на экономическом климате Украины сильно отразился и, опрометчиво разыгранный Зеленским, государственный переворот. Новость о посягательстве на власть «неприкасаемого» стала очередным ударом для гривны. В тот день национальная валюта потеряла около 6%.Сказывается на состоянии экономики и увеличение группировки войск на границе ЛНР и ДНР, которое отпугивает крупных инвесторов. Неспособность украинских властей к диалогу заставляет налогоплательщиков финансировать военный конфликт. Кстати, прямо сейчас в Украине планируется двухэтапное повышение единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога для физлиц-предпринимателей.В сложившейся политической и экономической обстановке, виновниками которой являются государственные «деятели», остается только посочувствовать гражданам Украины – именно им приходится ощутить на себе всю безнадежность и бесполезность госаппарата и заплатить за экономическую безграмотность чиновников. Более того, на них ляжет тяжесть дальнейшего финансирования конфликта на Донбассе, а также последствия режиссированного Зеленским государственного переворота.