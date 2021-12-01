Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Украина

Украинцы сдают гривну. Эпилог Зеленского

01 декабря 2021, 18:15  •  319 • Украина
«Я советую не инвестировать в Украину» – заявила полгода назад экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.


В чем все-таки причина столь значительного падения гривны?

Инвестиционный климат Украины, является одним из самых неблагоприятных в Европе. На фоне не работающих судебной и правоохранительной систем, постоянных рейдерских захватов предприятий и национализации частной собственности, становится ясно, почему иностранные инвесторы предпочитают Украине другие государства. Последние слухи об «отжиме» у Рината Ахметова сети ТЭЦ повергли в шок оставшихся украинских вкладчиков.

К слову, на экономическом климате Украины сильно отразился и, опрометчиво разыгранный Зеленским, государственный переворот. Новость о посягательстве на власть «неприкасаемого» стала очередным ударом для гривны. В тот день национальная валюта потеряла около 6%.

Сказывается на состоянии экономики и увеличение группировки войск на границе ЛНР и ДНР, которое отпугивает крупных инвесторов. Неспособность украинских властей к диалогу заставляет налогоплательщиков финансировать военный конфликт. Кстати, прямо сейчас в Украине планируется двухэтапное повышение единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога для физлиц-предпринимателей.

В сложившейся политической и экономической обстановке, виновниками которой являются государственные «деятели», остается только посочувствовать гражданам Украины – именно им приходится ощутить на себе всю безнадежность и бесполезность госаппарата и заплатить за экономическую безграмотность чиновников. Более того, на них ляжет тяжесть дальнейшего финансирования конфликта на Донбассе, а также последствия режиссированного Зеленским государственного переворота.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



319
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
01 декабря 2021, 15:55
Экомайдан против газового соглашения Сербии и России
30 ноября 2021, 09:35
Ликвидация ПМР – приоритет для Вашингтона
01 декабря 2021, 10:05
eNews: Молдова демонстративно становится на сторону Запада
01 декабря 2021, 14:10
Владимир Зеленский вручит украинские паспорта 30-миллионной диаспоре
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать ...
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Д...
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.