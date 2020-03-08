Украинцы считают, что Зеленский не оправдал их надежды

4 марта депутаты Верховной рады утвердили новый кабинет министров Украины.Украинский политик и экономист Евгений Мураев заявил, что Зеленский не оправдал надежды украинцев. В частности, он не выполнил свое предвыборное обещание — добиться устойчивого роста экономики. На деле же граждане незалежной говорят, что Зеленский вместо того, чтобы поднять уровень ВВП наоборот поставил экономику страны на грань катастрофы.По словам политика, беда лежит не только в невозможности грамотно править страной, но и в неправильном ведении внешней политики.Он так же видит угрозу в самом Зеленском. Так как он прибрал все политические процессы в свои руки. Теперь же в стране существует лишь правительство Зеленского.