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Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется

11 октября 2021, 03:05  •  55 • Политика
Завершившаяся рабочая неделя началась с печальной круглой даты - 20-летия уничтожения по ошибке ПВО Украины русского пассажирского авиалайнера.
В результате трагедии, произошедшей над Чёрным морем 4 октября 2001 года, погибли 78 человек, граждане России и Израиля. Эта драматическая история имела продолжение, на которое указал Царьград.
Запоздало извинившись после попыток отрицать своё преступное головотяпство и выплатив под международным давлением денежную компенсацию семьям жертв авиакатастрофы, украинцы… не признали юридической ответственности за неё. Также они отказались выплатить авиакомпании "Сибирь" компенсацию за уничтоженный самолёт.
А теперь на Украине и вовсе утверждают, что Ту-154 на самом деле сбила Россия, а киевские власти, получив от Москвы крупную взятку, взяли вину на себя, "прикрыв" русских, - отмечает журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в своём обзоре по итогам недели.
Отсутствие истинного раскаяния и открывшиеся с возросшим влиянием Запада на украинские дела возможности манипуляции подобного рода происшествиями подвигли в результате Киев теперь уже на совершенно сознательное уничтожение малайзийского "Боинга" в небе Донбасса в 2014 году с куда бо́льшими человеческими жертвами, подчеркнул обозреватель "Первого русского".
При поддержке и соучастии Запада его сразу же "повесили" на Россию с далеко идущими политическими целями. Это дело ещё не закрыто. Возможность новых провокаций не исключена. Нужна бдительность, - полагает Сергей Латышев.
Напомним, катастрофа рейса MH17 стала крупнейшей (по количеству погибших) в истории авиации с 11 сентября 2001 года, вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю и явилась крупнейшей авиакатастрофой на постсоветском пространстве. Полномочия по проведению расследования были переданы Украиной Нидерландам и возложены на Совет по безопасности Нидерландов (DSB) и Объединённую следственную группу (JIT). К сожалению, расследование обернулось политическим фарсом.

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