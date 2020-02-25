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Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

25 февраля 2020, 09:09  •  123 • В России

Украинцы, оставшиеся на борту охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, отказываются покидать борт и возвращаться на родину. Речь идет о 24 членах экипажа. Еще один гражданин пока не рассказал дипломатам о своем решении.

По словам сотрудника Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, изначально на борту судна у берегов японской Иокогамы находились 25 человек из незалежной, двоих из них позже госпитализировали с подозрением на коронавирус. В Киеве готовы к тому, что их земляки захотят вернуться домой, однако пока никто не изъявил такого желания.

Коронавирус
Infogram

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним устанавливается контакт", — цитирует радио "Громадьске" Коваленко.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

Дипломат в очередной раз подчеркнул, что решение о возвращении украинцев в страну будет приниматься, прежде всего, ими самими и владельцем лайнера. Однако существует вероятность, что члены экипажа Diamond Princess просто насмотрелись новостей о том, как их соотечественников встречали в "Новых Санжарах", и желание становиться пассажирами нового "чумного рейса" пропало.

Напомним, что ранее в феврале в Полтавскую область из китайского Уханя эвакуировали несколько десятков украинцев и граждан других государств. Вместо теплого приема жители региона устроили новоприбывшим настоящий ад - автобус с людьми закидали камнями, побили стекла и грозились поджечь санаторий, чтобы "защитить своих детей". Досталось даже полицейским и сотрудникам Нацгвардии, которые охраняли эвакуированных украинцев от обезумевших соотечественников.

Полицейские кордоны на подъезде к санаторию в Новых Санжарах.

Сайт kp.ru писал, что жителей Новых Санжар волновала вероятность распространения опасного коронавируса, хотя ни у одного из пассажиров спецрейса не было выявлено признаков этого заболевания. Что же будет на родине с украинцами с лайнера Diamond Princess, если уже известно о наличии среди них инфицированных? Вопрос открыт.

Что касается российских пассажиров с круизного судна, то они уже несколько дней находятся под присмотром российских медиков в одной из лучших больниц Казани. Местные жители не паникуют и даже ходят близ медицинского учреждения без масок. Здесь не боятся коронавируса.

Напомним, после окончания тура лайнера власти Японии оставили экипаж и пассажиров на карантин. Две недели на судне провели больше 3700 человек. Принятые местными медиками не принесли должного эффекта, к концу карантина заболевание диагностировали у 542 туристов и членов экипажа.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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