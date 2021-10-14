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Украинцы разозлились из-за реакции ЕС на контракт "Газпрома" и Венгрии
14 октября 2021, 11:00 • 132 • Политика
Незалежные разочаровались в европейцах
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель не увидел ничего плохого в контракте между "Газпромом" и Венгрией на поставку голубого топлива в обход Украины. Однако жители Незалежной оказались очень недовольны словами европейца.
Боррель, напомним, счел сделку не нарушающей законы Европы. Об этом написало украинское издание "Новое время", о чем оповестило своих подписчиков в "Фейсбук". Украинские пользователи Сети разочаровались в ЕС и одновременно возмутились сложившейся ситуацией.
Украинцы в комментариях отметили, что им не следовало ждать от Борреля другого ответа, ведь в мире каждый сам за себя. Кое-кто негодует из-за того, что Украину вечно разменивают другие страны из-за своих личных интересов. Один из интернет-пользователей обратил внимание на то, что выгодные для европейцев сделки всегда не нарушают законов ЕС.
Впрочем, некоторые оказались более разумными. Украинцы отметили, что Боррель особой любви к России не питает, а значит, если он говорит, что контракт законов не нарушает, то так оно и есть.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что из-за сложившейся ситуации Киев не станет себя сдерживать и будет более остро ставить вопрос об использовании Россией газа как "оружия".
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