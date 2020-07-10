Украинцы разозлились из-за переезда Зеленского

Владимир Зеленский. Фото:Кремлевский Пул / Global Look Press/www./globallookpress.com

Президент Украины недавно продал свой земельный участок вместе с домом

Глава Незалежной продал свой земельный участок вместе с домом в Киеве. В пресс-службе Владимира Зеленского рассказали, что теперь он будет жить в резиденции Конча-Заспа, принадлежащей государству. Народу это не понравилось.

Эту новость сообщили общественности представители пресс-службы президента Украины в "Фейсбук". В посте указано, что Владимир Александрович продал свое жилище в селе Иванковичи в начале июля. К тому же он передал права собственности новому владельцу и на земельный участок, где был построен его дом.

Также в официальной информации было дополнено, что в резиденцию украинский лидер переедет с родственниками лишь на какое-то время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 9 Июл 2020 в 3:39 PDT Стоит отметить, что эта новость вызвала бурные обсуждения у пользователей Сети. Они оставили больше 600 развернутых комментариев. Многим информация показалась неприятной. Кто-то из пользователей даже сравнил нынешнего главу Украины с Порошенко. Якобы второй жил в своем доме и не "паразитировал за счет украинских налогоплательщиков". В качестве аргумента мужчина привел рост экономики, а при Владимире Александровиче, якобы резко кончился бюджет государства. Напомним, недавно Зеленский сделал заявление о том, что в некоторых экономических проблемах Украины виноват високосный год. Такое мнение политик вырази во время деловой встречи в Черновицкой области.

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