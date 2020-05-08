Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену

Согласно свежим соцопросам украинцев, рейтинг президента Владимира Зеленского упал до рекордного минимума (42,6%). Причин этому множество, но среди главных — пандемия коронавируса и общее недовольство граждан работой главы государства. На этом фоне киевские эксперты начали «двигать в политику» юриста Андрея Портнова — он обещает устроить «посадки» коррупционеров, от которых отказался президент. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Как свидетельствуют последние соцопросы Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра имени Разумкова, президент стремительно теряет очки в глазах граждан, потому что его политика все больше напоминает обществу действия его предшественника Петра Порошенко.

Рейтинг Зеленского упал почти вдвое за год его президентства. Согласно опросам, сейчас за него проголосовали бы только 42,6% украинцев, хотя в мае 2019-го этот показатель составлял 73,2%. За время нахождения у власти президент так и не смог выполнить главное предвыборное обещание — остановить войну в Донбассе. Не по силам ему оказалось и второе по важности ожидание граждан — сократить объем коррупции на Украине и посадить наиболее одиозных коррупционеров. А эпидемия коронавируса, фактически заморозившая экономику государства, еще больше спутала карты Зеленскому.

Свои выводы по этому поводу сделали ведущие киевские аналитики. Так, политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что свежее исследование, презентованное КМИС в первой декаде мая, показало те тенденции, которые вскоре начнут серьезно влиять на политическую конфигурацию в стране.

«На мой взгляд, сегодня виден главный просчет оппозиции, причем с обоих флангов — и правой «Евросолидарности» Порошенко, и левой «Оппозиционной платформы — За жизнь». Он состоит в том, что они, занимаясь активной «минусовкой» действий президента и его команды, работают при этом отнюдь не на свою выгоду, — говорит эксперт. — Постоянные информационные наезды, «закошмаривание» Зеленского и «слуг народа» на телеканалах, принадлежащих [главе политсовета ОПЗЖ] Виктору Медведчуку и Петру Порошенко, на самом деле не дают роста поддержки ни «Евросолидарности», ни ОПЗЖ. То есть, уничтожая репутацию Зеленского и «слуг народа», оппозиционеры тратят огромные ресурсы на расчистку поля под новые политические проекты».

По мнению аналитика, украинскому политикуму вновь требуется смена кадров и лиц.

«После разочарования в «Зе-команде» в политическое поле Украины наверняка придут новые лица. Это могут быть такие неожиданные личности, как блогер Анатолий Шарий или боксер Александр Усик, ведь их убеждения близки многим в стране, — указывает он. — И этот тренд будет только усиливаться. По опросам КМИС, партия Шария — кандидат №1 на попадание в будущий парламент, она опережает и «Голос», и «Радикальную партию» [экс-нардепа Рады Олега] Ляшко».

Кроме того, из-за разочарования во властной команде число «неопределившихся» в стране выросло до 30–35%. Наличие такого «электорального пирога» — огромный соблазн для пока что лишенных власти элит, чтобы усилить свое политическое представительство. С точки зрения главы «Третьего сектора», сейчас стал виден еще один процесс, который наверняка повлияет на политическую конфигурацию на Украине.

«Политически активный электорат, разочаровавшись, стремительно уходит от Зеленского. Мы видим зарождение сильной непарламентской оппозиции, одним из лидеров которой становится известный юрист Андрей Портнов, — считает Золотарев. — Эта непарламентская оппозиция имеет все шансы стать властью уже после следующих выборов. Тогда нас наверняка будет ждать еще одна стремительная смена власти, но уже под лозунгами не «новых и неопытных лиц», а профессиональных и последовательных людей — таких как Портнов. Экс-глава офиса президента Андрей Богдан на днях даже спрогнозировал, что в случае досрочных президентских выборов «Зеленскому придется противостоять именно Портнову».

Украинские эксперты подчеркивают: тот, кто первым сформирует альтернативу действующей власти не на уровне «подсказок», а в виде реальной концепции развития государства, и получит стартовые преимущества. По мнению аналитиков Украинского института политики, поле, оппозиционное к новой власти, пока не заполнено, эта ниша пуста. И формирование оппозиционной повестки — потенциальный ресурс для новых амбициозных политических проектов.

С Золотаревым согласен аналитик Украинского института политики Валентин Гайдай. Он уверен, что со временем Портнов вполне может стать главным оппонентом президента.

«Исходя из последних тенденций, прогноз экс-главы президентского офиса Богдана вполне может сбыться. Разочаровавшись в «молодых и новых лицах Зеленского», да и в нем самом, украинцы теперь скорее доверятся опытным, но ненадоевшим людям, которые не запятнали свою репутацию», — подчеркивает политолог.

Анализ пула украинских политиков показывает, что Портнов — один из немногих, кто имеет позитивный опыт в политике и госуправлении, и от него не устал избиратель.

«Андрей Портнов неуклонно завоевывает доверие большего числа украинцев тем, что расследует резонансные дела, такие как коррупция среди высших должностных лиц, офшорные скандалы, убийства на Майдане и сожжение Дома профсоюзов в Одессе. Ведь это громкие, но намеренно запутанные прошлой властью дела, которые по-прежнему волнуют общество. Огромный процент граждан хочет знать объективную правду о событиях на Майдане, а также об одесской трагедии 2 мая», — говорит Гайдай.

Одной из главных тенденций будущих выборов в Раду станет акцент не столько на новых, сколько на опытных лицах, а также на качестве той или иной политсилы, отметил он.

«Конечно, это не значит, что «зеленые» активисты-грантоеды совсем уйдут из политикума. Но общественный запрос на опыт и четкую стратегию развития Украины значительно вырастет. Жаль только, что этого не понимает действующая власть во главе с Зеленским. Поэтому он встречает первый год президентства сильным падением рейтинга, а также назревающим расколом в своей команде», — замечает эксперт.

Как считает киевский политический аналитик Антон Колесников, рейтинг поддержки Зеленского более 40% сохраняется в основном из-за симпатии граждан к его личности, а вовсе не из-за его эффективных политических шагов.

«Пока что соцопросы показывают, что президент остается самым популярным украинским политиком. У него у единственного «баланс доверия-недоверия» в его пользу, — констатирует он. — Впрочем, детальный анализ этих цифр показывает, что значительная часть украинцев, которые ему доверяют, симпатизируют ему как личности. При этом все больше людей не поддерживают те или иные шаги Зеленского в политике. По опросу Центра Разумкова, почти 50% граждан считают, что события на Украине «развиваются в неправильном направлении». Тех же, кто уверен, что «все идет правильно», только 29%. В обществе нарастает социальный пессимизм. А ведь сразу после президентских выборов в стране царило состояние всеобщей эйфории после поражения Порошенко. Увы, сегодня все возвращается на круги своя: половина украинцев не удовлетворены ситуацией в государстве».

По словам эксперта, на руку Зеленскому играет и накопившийся в обществе резкий негатив по отношению к старым политикам вроде Порошенко и Юлии Тимошенко.