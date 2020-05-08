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Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
08 мая 2020, 15:10 • 132 • Украина
Согласно свежим соцопросам украинцев, рейтинг президента Владимира Зеленского упал до рекордного минимума (42,6%). Причин этому множество, но среди главных — пандемия коронавируса и общее недовольство граждан работой главы государства. На этом фоне киевские эксперты начали «двигать в политику» юриста Андрея Портнова — он обещает устроить «посадки» коррупционеров, от которых отказался президент. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.
Как свидетельствуют последние соцопросы Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра имени Разумкова, президент стремительно теряет очки в глазах граждан, потому что его политика все больше напоминает обществу действия его предшественника Петра Порошенко.
Рейтинг Зеленского упал почти вдвое за год его президентства. Согласно опросам, сейчас за него проголосовали бы только 42,6% украинцев, хотя в мае 2019-го этот показатель составлял 73,2%. За время нахождения у власти президент так и не смог выполнить главное предвыборное обещание — остановить войну в Донбассе. Не по силам ему оказалось и второе по важности ожидание граждан — сократить объем коррупции на Украине и посадить наиболее одиозных коррупционеров. А эпидемия коронавируса, фактически заморозившая экономику государства, еще больше спутала карты Зеленскому.
Свои выводы по этому поводу сделали ведущие киевские аналитики. Так, политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что свежее исследование, презентованное КМИС в первой декаде мая, показало те тенденции, которые вскоре начнут серьезно влиять на политическую конфигурацию в стране.
По мнению аналитика, украинскому политикуму вновь требуется смена кадров и лиц.
Кроме того, из-за разочарования во властной команде число «неопределившихся» в стране выросло до 30–35%. Наличие такого «электорального пирога» — огромный соблазн для пока что лишенных власти элит, чтобы усилить свое политическое представительство. С точки зрения главы «Третьего сектора», сейчас стал виден еще один процесс, который наверняка повлияет на политическую конфигурацию на Украине.
Украинские эксперты подчеркивают: тот, кто первым сформирует альтернативу действующей власти не на уровне «подсказок», а в виде реальной концепции развития государства, и получит стартовые преимущества. По мнению аналитиков Украинского института политики, поле, оппозиционное к новой власти, пока не заполнено, эта ниша пуста. И формирование оппозиционной повестки — потенциальный ресурс для новых амбициозных политических проектов.
С Золотаревым согласен аналитик Украинского института политики Валентин Гайдай. Он уверен, что со временем Портнов вполне может стать главным оппонентом президента.
Анализ пула украинских политиков показывает, что Портнов — один из немногих, кто имеет позитивный опыт в политике и госуправлении, и от него не устал избиратель.
Одной из главных тенденций будущих выборов в Раду станет акцент не столько на новых, сколько на опытных лицах, а также на качестве той или иной политсилы, отметил он.
Как считает киевский политический аналитик Антон Колесников, рейтинг поддержки Зеленского более 40% сохраняется в основном из-за симпатии граждан к его личности, а вовсе не из-за его эффективных политических шагов.
По словам эксперта, на руку Зеленскому играет и накопившийся в обществе резкий негатив по отношению к старым политикам вроде Порошенко и Юлии Тимошенко.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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