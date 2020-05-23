|
Украинцы рассказали о слежке за Россией из космоса
23 мая 2020, 14:55 • 116 • Политика
Незалежной в осуществлении задуманного помогает Запад
На Украине в рамках антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) осуществляется слежка за приграничными территориями России и Крымом. Незалежная получает необходимые данные через дистанционное использование западных космических аппаратов, пишет агентство Defense Express.
Главными задачами для украинцев стали определение количества группировок противника и их размер, поиск траектории передвижения, обнаружение инженерных заграждений и выявление новых образцов военной техники.
Напомним, что Незалежная подписала контракт с 19 государствами о том, что она имеет право бесплатно использовать спутниковые данные. Отмечается, что самую большую пользу в слежке за РФ принесли американские и французские космические аппараты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 мая 2020, 12:55
|
17 мая 2020, 02:55
|
17 мая 2020, 06:55
|
21 мая 2020, 07:16
|
17 мая 2020, 19:55
|
23 мая 2020, 08:55
|
19 мая 2020, 00:55