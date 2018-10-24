|
Украинцы рассказали о мешающих стране развиваться факторах
24 октября 2018, 18:24 • 76 • Украина
Украинцы в ходе опроса общественного мнения рассказали, что мешает стране развиваться.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
Как говорится в опросе, проведённом фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев (79%) полагают, что развитию страны мешает коррупция.
В то же время 55% опрошенных считают, что всему виной вооружённый конфликт в Донбассе, 32% респондентов обвиняют в ситуации олигархическое засилье в экономике, а 30% людей видят проблему в отсутствии профессионалов у власти.
Отмечается, что опрос проводился в августе, в исследовании участвовал 2041 респондент.
Ранее опрос, проведённый украинским каналом NewsOne, показал, на каком языке жители Украины предпочитают смотреть телепрограммы.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
19 октября 2018, 15:09
|
23 октября 2018, 00:24
|
24 октября 2018, 12:09
|
23 октября 2018, 16:24
|
18 октября 2018, 13:09
|
20 октября 2018, 23:39
|
19 октября 2018, 23:09