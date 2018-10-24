Украинцы рассказали о мешающих стране развиваться факторах

Украинцы в ходе опроса общественного мнения рассказали, что мешает стране развиваться.

Как говорится в опросе, проведённом фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев (79%) полагают, что развитию страны мешает коррупция.

В то же время 55% опрошенных считают, что всему виной вооружённый конфликт в Донбассе, 32% респондентов обвиняют в ситуации олигархическое засилье в экономике, а 30% людей видят проблему в отсутствии профессионалов у власти.

Отмечается, что опрос проводился в августе, в исследовании участвовал 2041 респондент.

Ранее опрос, проведённый украинским каналом NewsOne, показал, на каком языке жители Украины предпочитают смотреть телепрограммы.