Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»

Граждане Украины считают, что они трудолюбивее, свободолюбивее и хозяйственнее, чем жители России.Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Украинским институтом будущего во всех областях Украины в конце июля 2021 года.Отвечая на вопрос, чем украинцы отличаются от русских, 27% опрошенных назвали себя более трудолюбивыми.22% заявили о большем свободолюбии украинцев, а 21% — о хозяйственности. Более открытыми, искренними и демократичными считают себя по 19% опрошенных украинцев.О близости украинцев и россиян заявили 22% респондентов. В то же время близость с белорусами и поляками чувствуют 18% и 16% украинцев, соответственно.