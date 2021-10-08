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Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»

08 октября 2021, 06:50  •  570 • Украина

Граждане Украины считают, что они трудолюбивее, свободолюбивее и хозяйственнее, чем жители России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Украинским институтом будущего во всех областях Украины в конце июля 2021 года.

Отвечая на вопрос, чем украинцы отличаются от русских, 27% опрошенных назвали себя более трудолюбивыми.

22% заявили о большем свободолюбии украинцев, а 21% — о хозяйственности. Более открытыми, искренними и демократичными считают себя по 19% опрошенных украинцев.

О близости украинцев и россиян заявили 22% респондентов. В то же время близость с белорусами и поляками чувствуют 18% и 16% украинцев, соответственно.

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