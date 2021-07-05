Украинцы "раскусили" страх России перед НАТО: "Вывели весь флот"

Россия вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО, заявили в Киеве. "Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи", - утверждают на Украине.

Из-за учений НАТО Sea Breeze-2021 в Чёрном море Россия задействовала весь состав Черноморского флота. Об этом заявил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Россия таким образом показывает свои "агрессивные намерения". При этом он добавил, что мировое сообщество "демонстрирует свою солидарность с Украиной".

Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи,

- цитирует РИА "Новый день" слова Вадима Скибицкого.

Видимо, он не в курсе, что задача Черноморского флота - защищать Россию. И судя по тому, что после инцидента с британским эсминцем новых поползновений со стороны НАТО не наблюдалось, со своей работой флот успешно справляется.